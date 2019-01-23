Увлечение одной экономической моделью реновации может привести к нелучшим последствиям: снесли ветхое жилье - возвели в несколько раз больше экономного и некачественного. Если для рынка недвижимости Москвы положительный результат появляется уже после строительства пары квартир вместо одной ветхой, то в Екатеринбурге для этого нужно построить и продать более пяти. При том что в обоих случаях цена земли в расчет не принимается. Правильно ли это?
Общепризнанно, что основной причиной появления ветхого фонда являются низкие доходы граждан, не позволяющие содержать жилье. С другой стороны, дома низкого качества - ресурс для небогатых, возможность интегрироваться в город. В Германии, к примеру, те же самые "хрущевки" сохранили, а вместе с ними - масштаб и типологию застройки, благоустроив при этом прилегающее пространство. Екатеринбургские дворы, по большому счету, отличаются от восточногерманских только тем, что рука садовника их давно не касалась. Любая старая квартира может превратиться в очень хороший актив после реконструкции. И это гораздо дешевле, чем покупать новую.
Несмотря на то что редевелопмент требует значительных инвестиций, это не проект одного-двух застройщиков, затраты которых окупаются при большом объеме однотипных решений. Нельзя допустить ситуации, когда все сносится и строится заново. Требуется тонкая работа по приспособлению существующих зданий, формированию новых типов жилья. Меньшие по размеру участки и увеличение числа участников принесут обновляемой территории больше разнообразия.
Сегодня Екатеринбург планирует построить 32,5 миллиона квадратных метра недвижимости, из них 22 миллиона - "в полях". Между тем население города растет не настолько быстро, чтобы оправдать увеличение его площади. Это отвлекает несоразмерные муниципальные ресурсы на обеспечение переехавших на окраину жителей услугами общественного транспорта и соцслужб, не позволяет решать накопленные проблемы - заниматься модернизацией инженерных сетей, благоустройством улиц и общественных пространств, повышением качества инфраструктуры.
Наша компания провела исследование потенциала застроенных территорий Екатеринбурга, согласно которому там можно разместить 60 миллионов квадратных метров новой застройки, в том числе около 40 миллионов - жилья. Таким образом, у столицы Урала есть шанс полностью отказаться от политики "расползания", обеспечив при этом необходимый рост жилфонда в существующих границах города.