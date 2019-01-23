Каждый город решает с помощью реновации свои задачи. Прежде всего это отказ от расширения территории, сохранение компактной планировочной структуры, повышение уровня комфорта (жилье, рабочие места, услуги расположены в 15-минутной доступности, пешеходной или на муниципальном транспорте). Важно понимать, что драйвером таких проектов в первую очередь является общественный интерес - без него у муниципалитета, по идее, не должно возникать оснований вмешиваться в процесс. Как правило, речь о защите общественного интереса идет на деградирующих территориях, где имеется риск для здоровья населения и окружающей среды.

Увлечение одной экономической моделью реновации может привести к нелучшим последствиям: снесли ветхое жилье - возвели в несколько раз больше экономного и некачественного. Если для рынка недвижимости Москвы положительный результат появляется уже после строительства пары квартир вместо одной ветхой, то в Екатеринбурге для этого нужно построить и продать более пяти. При том что в обоих случаях цена земли в расчет не принимается. Правильно ли это?

Неоправданное увеличение площади города отвлекает несоразмерные муниципальные ресурсы, не позволяет заниматься модернизацией инженерных сетей, благоустройством, повышением качества городской инфраструктуры

Общепризнанно, что основной причиной появления ветхого фонда являются низкие доходы граждан, не позволяющие содержать жилье. С другой стороны, дома низкого качества - ресурс для небогатых, возможность интегрироваться в город. В Германии, к примеру, те же самые "хрущевки" сохранили, а вместе с ними - масштаб и типологию застройки, благоустроив при этом прилегающее пространство. Екатеринбургские дворы, по большому счету, отличаются от восточногерманских только тем, что рука садовника их давно не касалась. Любая старая квартира может превратиться в очень хороший актив после реконструкции. И это гораздо дешевле, чем покупать новую.

Несмотря на то что редевелопмент требует значительных инвестиций, это не проект одного-двух застройщиков, затраты которых окупаются при большом объеме однотипных решений. Нельзя допустить ситуации, когда все сносится и строится заново. Требуется тонкая работа по приспособлению существующих зданий, формированию новых типов жилья. Меньшие по размеру участки и увеличение числа участников принесут обновляемой территории больше разнообразия.

Сегодня Екатеринбург планирует построить 32,5 миллиона квадратных метра недвижимости, из них 22 миллиона - "в полях". Между тем население города растет не настолько быстро, чтобы оправдать увеличение его площади. Это отвлекает несоразмерные муниципальные ресурсы на обеспечение переехавших на окраину жителей услугами общественного транспорта и соцслужб, не позволяет решать накопленные проблемы - заниматься модернизацией инженерных сетей, благоустройством улиц и общественных пространств, повышением качества инфраструктуры.

Наша компания провела исследование потенциала застроенных территорий Екатеринбурга, согласно которому там можно разместить 60 миллионов квадратных метров новой застройки, в том числе около 40 миллионов - жилья. Таким образом, у столицы Урала есть шанс полностью отказаться от политики "расползания", обеспечив при этом необходимый рост жилфонда в существующих границах города.