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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Ветер разрушил планы

В уральском городе снесло облицовку отремонтированного дома
Текст: Светлана Добрынина (Свердловская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 15(7773)
В Сухом Логу средь бела дня рухнула на землю, обнажив обшарпанные стены, сайдинговая обшивка фасада трехэтажного жилого дома. ЧП случилось неподалеку от здания местной управляющей компании, так что и звуки крушения, и его последствия коммунальщики могли наблюдать воочию.

На место тут же выехал высотный кран с бригадой рабочих, чтобы оперативно разобрать завалы. На улице было немноголюдно, поэтому, к счастью, никто из прохожих не пострадал. Официально причину происшествия чиновники прокомментировали коротко: "Сайдинг зацепило ветром".

Фото: iStock
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Как выяснили корреспонденты "РГ", в силу природной стихии горожане не верят. По их словам, ветер в день обвала был, но не настолько сильный, чтобы стены ломать.

- Дому 60 с лишним лет, он разваливается. А его во время капремонта нарядили в пластиковую обшивку. Думали, безобразия этого не видно будет, и дом простоит еще столько же. Ан нет, пришел ветерок и все планы разрушил. Будем ждать, когда совсем унесет? - говорит о показном ремонте местная жительница Алена Козинова.

Дома, расположенные в этой части Сухого Лога, - одни из самых старых в городе. Стоят друг за дружкой, зашитые в сайдинг, как близнецы-братья. Ветхими, но не аварийными, их признали еще в начале двухтысячных. И, по словам главы свердловского фонда капремонта Станислава Суханова, в 2012 году эти постройки в числе первых пережили капремонт. В то время Суханов был мэром Сухого Лога. Согласно первой редакции ФЗ № 185, львиную долю денег выделили из бюджета. Жильцам тоже пришлось скинуться: собственники из своего кармана выложили 5 процентов от стоимости работ. Как вспоминают жители, сумма для семейного бюджета была ощутимая - от 8 до 14 тысяч рублей с квартиры.

Фото: Игорь Филонов/ РГ
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Тогда решили с оштукатуриванием наружных стен не мучиться - покрыть их панелями. Дескать, облицовка на десятилетия придаст зданию приглядный вид. Как показала практика, расчет оказался неверным. По мнению экспертов, при проведении ремонта строители не сочли необходимым соблюдать технологию: не закрепили поверхность стен, и она стала осыпаться вместе с панелями.

- При малейшем ветерке по стенам так грохотало, что казалось, будто в ведре живем, - рассказывает сухоложец Андрей Сенцов.

По словам горожан, после капитального украшательства в зданиях-близнецах то тут, то там появляются дыры в облицовке. И на злополучном доме буквально за день до ЧП рабочие пытались закрепить отошедшие панели. Даже фотоотчет о проделанной операции разместили на сайте УК. Однако после этого стены все равно как ветром сдуло.

Наказывать некого

В фонде капремонта утверждают: претензии предъявлять уже некому - срок гарантии, а при капремонте он составляет пять лет, давно истек. Так что все восстановительные работы, видимо, придется проводить в складчину, за счет бюджета и денег фонда, который формируется из взносов жителей. Тем более что запасного сайдинга, как уверяют чиновники, на складе УК достаточно. Но с таким расточительным подходом к решению проблемы горожане не согласны и намерены обратиться в прокуратуру.

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