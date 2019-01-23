Более 2,5 тысячи свердловских обманутых дольщиков получили жилье в прошлом году. В реестре осталось еще около 900 пострадавших, полностью закрыть вопрос планируется в 2020-2021 годах.

По словам главы регионального минстроя Михаила Волкова, на начало 2018-го официально брошенным считался 21 дом. К концу года удалось достроить и сдать 10 из них, в долгожданные квартиры въехали 2490 человек. В целом за полтора года на Среднем Урале восстановили имущественные права более 3000 граждан. На контроле у властей остаются 11 объектов, у которых 897 дольщиков и пайщиков.

Так, в 2019-м планируется завершить жилой комплекс (ЖК) "Оптимист" в Первоуральске, ЖК "Новый Уктус" и дом по улице Шевелева в Екатеринбурге, а также помочь тем, кто вложился в третью очередь ЖК "Щербакова, 20" в областном центре. В связи с тем что некоторые проекты были скорректированы, в частности у здания по улице Самолетной стало меньше этажей, некоторым пайщикам предложат компенсацию в виде готовых квартир из жилфонда застройщиков, взявших брошенные площадки.

Что касается ЖК "Кольцовский дворик", то этот участок сдан в аренду Свердловскому агентству ипотечного жилищного кредитования (САИЖК). Сейчас оно занимается переоформлением договоров с дольщиками, заказывает техническое обследование конструкций. Ожидается, что стройплощадка оживет не раньше апреля. В первую очередь планируется довести до ума дом № 4 на 150 квартир, у которого наибольшая степень готовности. Еще около 100 человек, купивших квадратные метры в домах № 1 и 2, обменяли их на квартиры по улице Рощинской, 44 в Екатеринбурге, сообщил директор САИЖК Александр Комаров.

На особом контроле город Арамиль, где осталось три незавершенных объекта. А еще совсем недавно было четыре: 19 декабря заветные ключи от десятиэтажки на Текстильщиков, 6 получило около 130 семей. В этот же день сдали еще один дом - по улице Бахчиванджи, 15 в поселке Кольцово. Строительство многострадальной девятиэтажки началось еще в 2012 году. От действий недобросовестного застройщика АН "Базис" пострадало 152 человека. В итоге директор компании Владимир Ковалев приговорен к семи годам лишения свободы за растрату и злоупотребление полномочиями.

Всего же, по данным следственного управления ГУВД по Свердловской области, в 2017-2018 годах реальные и условные сроки получили восемь недобросовестных застройщиков. В частности, на шесть лет отправились в колонию Владимир Воробьев, Александр Михайленко и Алексей Борздый, незаконно возводившие многоквартирники на землях, отведенных под индивидуальное жилищное строительство. Также были осуждены руководители компании "ВВК" Евгений Белоусов и Константин Мартенс на девять и шесть лет соответственно. Они незаконно продавали квартиры в ЖК "Западный", которые и не собирались достраивать. Кроме того, городской суд Первоуральска вынес приговор "три года условно" гендиректору "БЗСК Стройинвест" Александру Фрибусу за финансовые махинации в ЖК "Оптимист", жилье в котором предназначалось льготникам.

В 2018-м в производстве находилось 26 уголовных дел, касающихся обманутых дольщиков, из них двенадцать передано в суд. В частности, руководству "Рубикон-Аэро Инвест" вменяется "мошенничество в сфере кредитования в особо крупном размере". Дошло до суда и дело главы компании "Лоджик Девелопмент", обманувшего 400 дольщиков в Арамили. Продолжается расследование в отношении ЖСК "Уралэнергостройкомплекс" и ООО "Уралэнергостройкомплекс", которые начинали строить ЖСК "Новый Уктус" и ЖК "Первый Николаевский".

Между тем

Всего, начиная с 2010 года, на территории Свердловской области было ликвидировано почти 60 долгостроев, обеспечено жильем свыше 10 тысяч уральцев. За проблемными объектами следит координационная комиссия, куда входят представители прокуратуры, полиции, ФССП, общественности, а также сотрудники аппарата регионального омбудсмена.