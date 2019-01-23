Следователи установили, что 41-летний Павел Шаповалов, по чьей вине самолет рейса Сургут - Москва во вторник пришлось экстренно посадить в Ханты-Мансийске, во время совершения преступления был абсолютно трезв. "По результатам проведенного медосвидетельствования в крови Шаповалова наркотических и психотропных веществ, а также алкоголя не обнаружено", - сообщила вчера официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

СК опубликовал релиз, в котором говорилось, что "находящийся в состоянии опьянения пассажир рейса Сургут - Москва, угрожая, что у него находится оружие, во время перелета попытался прорваться в кабину пилотов и требовал изменить курс следования самолета". Но предварительные данные не подтвердились.

"Учитывая неадекватность поведения Шаповалова на борту и тяжесть совершенного преступления, обвиняемому назначена психолого-психиатрическая экспертиза", - отметила Светлана Петренко.

Подследственному было предъявлено обвинение в угоне воздушного судна, сопряженном с угрозой применения насилия. По этой статье ему грозит колония на срок от 7 до 12 лет.

В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении Шаповалова меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, после угроз со стороны неадекватного пассажира командир воздушного судна принял решение о вынужденной посадке в Ханты-Мансийске. Там спецназовцы, переодетые работниками аэропорта, быстро обезвредили преступника. Никто из 69 пассажиров и 7 членов экипажа не пострадал.

Впоследствии ни у подозреваемого, ни в самолете взрывчатых веществ и оружия обнаружено не было. Это означает, что преступник вооружен не был.

Следователи допросили всех членов экипажа, всех совершеннолетних пассажиров рейса, а также родственников и знакомых Шаповалова.

Пояснить, почему именно в Афганистан должен был лететь самолет, Павел Шаповалов не смог. Кстати, изначально он намеревался посадить его в Баку

Как выяснила "Российская газета", Павел Шаповалов проживал в селе Угут Сургутского района, находящемся в 300 километрах от Ханты-Мансийска и 110 километрах от Сургута. Он жил с матерью-пенсионеркой. Односельчане характеризуют его как человека замкнутого, необщительного, но безобидного.

- Друзей у него не было, он почти ни с кем не общался, - рассказал "РГ" замглавы сельского поселения Сергей Мочалов, - но, в общем-то, зла никому не сделал. Каких-то радикальных экстремистских взглядов никогда не высказывал. Не работал вот только, жил на пенсию матери. Несколько лет назад трудился в местном заповеднике, потом уволился. При желании работу у нас найти несложно - здесь нефтяные месторождения и большинство мужчин работают на "вышках", но вот Шаповалов с работой все тянул, откладывал.

Как рассказывают в местной администрации, с женой Павел Шаповалов давно развелся, есть дети. Его мама в селе на хорошем счету, почти всю жизнь проработала в местной больнице, сейчас на пенсии. Известно, что Павел любил выпить, но не больше местных мужчин.

Угут - село небольшое, чуть больше двух тысяч жителей, и почти все друг друга знают. Сейчас жители продолжают горячо обсуждать, как такое могло случиться. Никто не ожидал, что Шаповалов на такое решится.

- Да, он был осужден шесть лет назад, - говорит Мочалов, -но преступление не такое значительное - порча имущества. Он побил окна в соседском доме.

Добавим, что СК опубликовал видеозапись допроса задержанного. На ней следователь спрашивает Шаповалова, почему тот требовал направить самолет именно в Афганистан. Мужчина отвечает, что не знает, так как ему там делать-то было и нечего.

Кстати, как выяснилось, изначально - через 15 минут после взлета - Шаповалов потребовал направить самолет в Азербайджан и посадить его в Баку, но через 6 минут почему-то передумал и сказал лететь в Афганистан.