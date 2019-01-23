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23.01.2019 21:16
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Новаторы в плюсе

Регионы УрФО подросли в российском инновационном рейтинге
Текст: Елена Миляева (УрФО)
Российская газета - Экономика УРФО № 14(7772)
Очередной ежегодный рейтинг инновационных регионов, презентованный на Гайдаровском форуме, показал, что большинство субъектов Уральского федерального округа за год продвинулись вверх. На прежней позиции - 22 месте в категории "средних инноваторов" - осталась лишь Челябинская область, зато у остальных регионов рост от трех пунктов и выше. Настоящий рывок совершили Курганская область и Югра: хотя они и не вошли в число лидеров, но улучшили свои показатели на 12 позиций.

В Югре отмечают, что успех обусловлен развитием региональной инновационной инфраструктуры. Так, в Ханты-Мансийске более десяти лет существует "Технопарк высоких технологий", который консультирует и поддерживает инновационный малый бизнес. В парке работают центры прототипирования, инжиниринга, поддержки технологий и инноваций, а также кластерного развития. Малые предприятия - резиденты технопарка создали более 130 рабочих мест. С 2016 года работают центры молодежного инновационного творчества, которые предоставляют материально-техническую и информационную базу для школьников, студентов, а также начинающих предпринимателей, открывающих свое дело в сфере высоких технологий. Они могут воспользоваться 3D-принтерами и сканерами, лазерными раскройщиками, фрезерными и токарными станками, паяльными станциями и даже квадрокоптерами. Ежегодно услугами центров пользуются несколько сотен человек. В регионе развивают наукоемкие технологии в области здравоохранения, например, на федеральном уровне принято решение о размещении научно-исследовательских площадок для изучения генома жителей Югры. По информации регионального правительства, они возьмут на себя перспективные исследования, в том числе изучение генома жителей арктической и субарктической территорий.

Фото: iStock
Стали известны самые инновационные регионы России

Наиболее высокую позицию из уральских регионов в рейтинге занимает Тюменская область: за год она продвинулась с 14 на 11 место. По словам начальника отдела господдержки инновационной деятельности Тюменской области Андрея Ермакова, регион "растет" за счет комплексной господдержки инноваций. Так, в 2018 году экспертный совет Тюменского технопарка одобрил 32 новых проекта, 27 компаний заключили с ним соглашения. Почти 60 компаний реализуют инновационные проекты в бизнес-инкубаторе. Среди них 25 работают в сфере информтехнологий, 13 занимаются приборостроением, 12 развивают проекты в области нефтегазодобычи, сервиса и геологоразведки.

- Также мы оказываем поддержку проектам, реализуемым в крупных компаниях, - пояснил Ермаков. - Предприятия получают субсидии на возмещение затрат на выполнение НИОКР вузом-партнером.

Первое соглашение было заключено в октябре 2018 года: завод "Нефтемаш" получил поддержку на совместную с Тюменским госуниверситетом разработку мобильного комплекса для поверки нефтедобывающего оборудования. Цена проекта - 150 миллионов рублей, из них половину возместит бюджет.

Эксперты отмечают, что на позиции уральских регионов в рейтинге положительно повлияла также деятельность промышленных кластеров в Курганской, Челябинской, Тюменской и Свердловской областях.

Напомним, рейтинг инновационных регионов составляется при поддержке Минэкономразвития РФ с 2012 года, в его основе - не экспертные оценки, а официальные статистические данные: 29 индикаторов, например, число научных исследований и разработок, социально-экономические условия инновационной деятельности, инновационная активность региона, которая оценивается по числу проведенных тематических форумов, фестивалей, конкурсов, учрежденных премий и грантов. Кстати, по словам руководителя проектов Ассоциации инновационных регионов России Розы Семеновой, в будущем году регионы будут сравниваться и по уровню цифровизации.

Прямая речь

Артем Шадрин,  директор департамента стратегического планирования и инноваций Минэкономразвития РФ:

- Показатели технологического развития иллюстрируют потенциал дальнейшего роста экономики региона. С каждым годом она все больше связана с инновациями, а долгосрочная конкурентоспособность субъектов Федерации зависит от того, насколько эффективно бизнес внедряет технологические решения, насколько быстро развиваются отрасли, связанные с новыми секторами экономики. Регионам, которые готовы не просто усиливать позиции в рейтинге, но и повышать конкурентоспособность за счет внедрения инноваций, мы рекомендуем использовать механизм кластерного развития, который обеспечивает связь между наукой, производством, образованием и институтами господдержки.

Экономика Бизнес Инновации УрФО
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