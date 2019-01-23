СК начал проверку по факту смерти заключенного в уральской колонии

Следственный комитет Челябинской области проверяет обстоятельства смерти заключенного колонии номер 25 в Златоусте.

Тело осужденного нашли вечером 22 января в одном из помещений исправительного учреждения (по предварительным данным, на территории промзоны).

"Устанавливаются обстоятельства случившегося, останки переданы экспертам для проведения судмедэкспертизы, которая установит точную причину смерти", - говорится в сообщении пресс-службы регионального СК.

Агентству ТАСС в челябинском управлении ФСИН факт происшествия подтвердили и рассказали, что медработники колонии пытались реанимировать заключенного, но безуспешно. После случившегося в учреждении проводится служебная проверка.