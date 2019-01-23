С 1 января 2019 года банковские депозиты малых и микропредприятий попали под государственную защиту: вступили в силу изменения в законодательство о страховании вкладов в РФ. Теперь, если банк, где размещен депозит малого предприятия, лишится лицензии, деньги не "сгорят". В Свердловской области новыми правилами смогут воспользоваться более 200 тысяч малых предприятий, где трудоустроено почти 500 тысяч человек.

Как пояснили в Уральском ГУ Банка России, так же, как и в случае с физическими лицами, страховое возмещение для малого бизнеса составляет 100 процентов от суммы, размещенной на вкладе на дату наступления страхового случая, но не более 1,4 миллиона рублей. При этом вкладчик имеет право претендовать на возмещение, только если сведения о нем имеются в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. Кроме того, обязательное условие - участие банка в системе страхования вкладов. Выплату возмещения малым предприятиям производит Агентство по страхованию вкладов путем перечисления денежных средств на банковский счет.

Кстати, по словам заместителя начальника Уральского ГУ Банка России Елены Фединой, даже если предприятие прекратит деятельность и будет исключено из единого реестра после наступления страхового случая, деньги не пропадут: право вкладчика на возмещение сохранится.

- Для банков это влечет дополнительные издержки в рамках увеличения базы, с которой уплачиваются взносы, - отмечает Федина. - С другой стороны, их клиенты получат уверенность в сохранности денежных средств.

Уральские банкиры, особенно представители региональных финансовых организаций, оценивают нововведение позитивно: они считают, что включение малого бизнеса в круг застрахованных, вероятно, приведет к перераспределению привлеченных средств между банками. Так, председатель правления одного из кредитных учреждений Павел Ефремов считает, что сегодня многие компании открывают вклады в государственных банках только потому, что те имеют репутацию надежных.

- Принятие закона избавит предпринимателей от лишних страхов, и региональные банки получат возможность привлечь новых корпоративных клиентов. Тем самым неконкурентные преимущества госбанков будут частично уравновешены, - считает он.

Кстати

К малым предприятиям относятся компании с годовым доходом до 800 миллионов рублей и штатом не более 100 человек. Микропредприятием считается организация со средней численностью персонала до 15 человек и выручкой до 120 миллионов.