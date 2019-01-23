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23.01.2019 15:02
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Студентка-сирота доказала, что ей положена помощь от государства

Текст: Анна Шиллер

Студентку Уральского государственного горного университета Ксению Кузнецову, которая обращалась за помощью в "РГ" в конце прошлого года, вуз перевел на государственное обеспечение по решению областного суда.

Напомним, в 18 лет она потеряла единственного кормильца, но суд первой инстанции не признал за ней право на гособеспечение из-за трактовки федерального закона.

Фото: Архив Ксении Кузнецовой
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Облсуд поддержал студентку, так как по закону она попадает в категорию граждан от 18 до 23 лет, которые потеряли кормильца и во время обучения на дневном отделении имеют право на материальную поддержку со стороны университета. После этого вуз подавал кассационную жалобу, но ее отклонили, объяснив, что решение суда призвано защищать ребят, которые не могут сами себя обеспечивать.

- Мне выплатили по гособеспечению 76 000 рублей в конце прошлого года, туда входят деньги на питание, одежду и канцелярские товары за три месяца. Но я думаю, в вузе должны сделать перерасчет суммы, так как я попросила поставить меня полное государственное обеспечение еще в марте 2018 года,  - говорит Ксения Кузнецова.

Сейчас на льготных условиях обучения она может получить бесплатную медицинскую помощь, бесплатный проезд в общественном транспорте и к месту жительства один раз в год. Ее перевели на полное гособеспечение по решению суда. Однако юристы отмечают: прецедентного права в нашем законодательстве нет, и студентам, оказавшимся в похожей ситуации, придется самим пройти через все аналогичные судебные разбирательства. Только на основании заключения суда вуз сможет поставить их на гособеспечение.

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