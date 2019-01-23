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23.01.2019 21:04
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Гены "наставника"

Уральские ученые выиграли три гранта Минсельхоза России
Текст: Татьяна Казанцева (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 14(7772)
Дополнительное финансирование получили три научные программы Уральского государственного аграрного университета (УрГАУ) - гранты на общую сумму шесть миллионов рублей.

Главная задача - вывести импортозамещение в АПК на новую ступень развития. Особое внимание при этом исследователи уделяют генетике. Например, для увеличения продуктивного долголетия коров необходимо "усилить" гены, отвечающие за устойчивость к заболеваниям, качество и технологические свойства молока.

- Планируем использовать современные методы на основе молекулярно-генетической оценки, базирующейся на анализе ДНК-маркеров, - поясняет начальник управления научно-исследовательской деятельности УрГАУ доктор сельхознаук Ольга Быкова.

Фото: iStock
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В птицеводстве стоит цель повысить яичную и мясную продуктивность на 25-30 процентов, а в овощеводстве - вывести новые гибриды огурцов и томатов, которые по урожайности и вкусовым качествам превзойдут импортные. Причем в университете заверяют, что смогут обеспечить новыми семенами все хозяйства региона.

Селекцией томатов и огурцов в агроуниверситете занимаются уже 15 лет, причем активно сотрудничают с крупнейшими семеноводческими фирмами. По словам декана факультета агротехнологий и землеустройства Михаила Карпухина, в прошлом году провели сортоиспытание овощных культур на малообъемной гидропонике и получили документы на гибрид томата "наслаждение".

- Сейчас мы подали документы на гибриды "наставник", "затейник". Цель работы - выведение высокопродуктивных и устойчивых к заболеваниям новых сортов для нашей климатической полосы. Это позволит не только обеспечить жителей полезной и качественной продукцией, но и снизить ее себестоимость, - добавил Карпухин.

Экономика АПК Общество Наука Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
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