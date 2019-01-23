Быть лидером и занимать руководящий пост - не всегда одно и то же. Более 20 тысяч управленцев из УрФО решили проверить себя, приняв участие в конкурсе "Лидеры России", который второй год по инициативе президента проводит АНО "Россия - страна возможностей". По итогам дистанционного отбора и контрольного теста в региональный полуфинал вышло 253 человека.

Всероссийский конкурс, по словам организаторов, - это эффективный механизм современной кадровой политики. Однако назначение на высокие должности не основная цель состязаний, подчеркивает гендиректор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров. Задача конкурсантов - проверить себя и получить новые знания, чтобы потом использовать их на благо своего города и страны.

- Если я смогу влиять на принятие решений, реализовать себя на государственной службе или в бизнесе, то у меня получится сделать что-то полезное, - считает Павел Жолобов из Челябинска, он работает в сфере ЖКХ и является помощником депутата Госдумы.

Нововведением этого года стало контрольное тестирование на очном этапе, по итогам которого выбыло около 20 процентов конкурсантов. Павел Жолобов признается, что при подготовке к тесту ему за короткий срок пришлось перечитать всю школьную программу и материалы для подготовки к ЕГЭ по разным предметам. Выполнив тестовые задания, участники должны были проявить себя в командной работе, где по определенным критериям оценивали их лидерские качества и роли в группах.

Награда того стоит: финалисты получат гранты по миллиону рублей, на которые смогут выбрать любую образовательную программу, а победители - наставников из числа лучших управленцев страны. Лидеры также станут участниками специальной программы развития управленческого кадрового резерва РАНХиГС.

- Я решил поучаствовать в конкурсе, так как считаю себя лидером и хочу помериться силами с другими ребятами. Этот конкурс - социальный карьерный лифт, позволяющий расширить границы своих возможностей, - утверждает директор филиала страховой компании в Надыме Клим Берестов, который дважды выходил в полуфинал конкурса.

Свыше 70 финалистов 2018 года перешли на более высокие должности в разных сферах

Этот лифт реально работает: свыше 70 финалистов 2018 года перешли на более высокие должности в разных сферах.

- После конкурса моя жизнь изменилась. Я получил предложение от бывшего губернатора Тюменской области Владимира Якушева, который стал моим наставником, и уже год занимаю пост генерального директора Тюменской агропромышленной лизинговой компании, - рассказывает победитель прошлогоднего конкурса Максим Скворцов. - А еще я приобрел новых единомышленников и друзей, здесь формируется целое сообщество интересных и опытных людей.

Максим вместе с другими победителями взошел на Эльбрус - самую высокую вершину России и Европы, а также принял участие в создании одноименного клуба лидеров. Он обучается в школе управления "Сколково" на грант конкурса и активно участвует в социальных проектах: является наставником Всероссийского кубка по менеджменту для студентов "Управляй!", дает уроки лидерства в школах.

В минувшие выходные в Екатеринбурге эксперты определили тех, кто будет представлять УрФО во всероссийском финале. Из 29 финалистов 11 свердловчан и 10 тюменцев. Теперь им предстоит выполнить задание "Сердце лидера": в течение месяца реализовать социальный проект.

Организаторы надеются, что в следующем году среди участников будет больше представителей промышленных предприятий и женщин. Нынче число участниц увеличилось на четыре процента, пять из них представят Уральский округ в финале.

- Я была удивлена, что участники прислушивались друг к другу и были готовы принять иную позицию, - поделилась впечатлениями менеджер по проектам завода сборного оборудования из Екатеринбурга Екатерина Мехренцева. - Здесь я услышала такую фразу: "Лидер - это тот, кто после падения может встать". Она стала для меня важной вехой и придала уверенности.