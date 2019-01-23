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23.01.2019 20:17
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ништяк к чаю

В Сети появилась карта екатеринбургских помоек с бесплатной едой
Текст: Татьяна Казанцева (Екатеринбург)
Российская газета - Неделя - Урал № 15(7773)
Уральские фриганы (идейные искатели бесплатной еды в каменных джунглях) составили интерактивную карту помоек Екатеринбурга. За образец взяли работу московских "коллег". На подробной карте на Google.ru/maps уже установлен 31 флажок. Кликнув на разноцветный указатель, можно увидеть точный адрес "скатерти-самобранки". В качестве бонуса - комментарии составителей. Например, "вывоз мусора около 11 часов" или "находили неплохие фрукты". Иногда это целый рассказ: "Там новый магазин. Много всяких булочек, молочки. Но гоняет охрана, надо аккуратно ходить и не оставлять следов".

Из подробных объяснений пользователи узнают, где выкидывают много хлеба, где можно полакомиться морепродуктами или найти "ништяк к чаю". В "адресах" чаще других упоминаются магазины известных федеральных сетей. Однако "королевой всех точек" фриганы называют городскую овощебазу. Судя по описанию, утром на базе делать нечего, "в рейс" стоит отправляться после обеда. "После четырех начинают выкидывать фрукты и овощи, они в изобилии лежат на всей территории. Имеет смысл приходить часов до шести, позже все убирают", - советуют бывалые.

Фото: Наталья Саванкова/РГ
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Правда, новый "квест" по помойкам смогут по достоинству оценить только действительно идейные фриганы. Ведь те, кого на ежедневную ревизию свалок толкает не вызов обществу, а элементарный голод, вряд ли пользуются интернетом.

Кстати

Еще несколько лет назад в Екатеринбурге нередко устраивали соревнования, где в качестве реквизита выступала свежая еда. Например, в одном ТРЦ города проводили состязания, в которых выигрывал тот участник, кто наиболее метко залепил тортом в лицо противника. Постараться стоило - победителю обещали 75 тысяч рублей. За один день "в расход" пустили 600 пирожных и сто тортов. Остатки лакомств, скорее всего, оказались в помойке.

Справка "РГ"

Фриганизм  - стиль жизни, отрицающий принципы потребительства. Его приверженцы стремятся к минимизации потребляемых ресурсов. В качестве источника пищи и других материальных благ используют свалки, мусорные контейнеры и т. п. Фриганизм популярен в Европе и США, где, по некоторым данным, выбрасывают от 30 до 50 процентов пригодных в пищу продуктов и готовых блюд.

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