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23.01.2019 20:57
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Частное тепло

В регионе заключено очередное концессионное соглашение
Текст: Людмила Лескова (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 14(7772)
В Свердловской области заключено очередное концессионное соглашение в сфере ЖКХ: за 15 лет инвестор вложит в обновление системы теплоснабжения города Красноуфимска более 350 миллионов рублей. В ближайшие семь лет десять городских котельных переведут с угля на газ, а еще 17 реконструируют. Параллельно с этим частная компания берет на себя обязательства по ремонту инфраструктуры и замене ветхих сетей.

По данным областного правительства, в регионе работает уже 40 концессий в сфере ЖКХ на сумму более 20 миллиардов рублей. В управлении частных компаний находится около 1800 объектов региональной собственности.

Фото: Сергей Фадеичев/ ТАСС
Спасут ли концессии ЖКХ

Например, соглашение о передаче концессионеру теплосетевого комплекса Ревды заключено летом 2018-го. Общий объем инвестиций в городскую инфраструктуру за 30 лет действия договора составит 465 миллионов рублей. Для повышения качества коммунальных услуг минувшим летом муниципалитет построил собственную газотурбинную станцию и вместе с другими 111 объектами теплоснабжения передал ее в управление бизнесу. Инвестор, в свою очередь, заменил около километра теплосетей, провел ревизию и ремонт котельных и успешно начал отопительный сезон. В мэрии отмечают, что в отличие от прошлых лет услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения в Ревде нынче предоставляются без сбоев, их качество выросло.

Сейчас в городе завершился очередной этап реализации соглашения: окончена реконструкция 800-метрового участка магистральной сети, подготовлены документация и площадка для строительства водоподготовительной установки. На эти цели потрачено 15,7 миллиона рублей. В 2019 году результатом программы модернизации должно стать шестипроцентное снижение потерь горячей воды и сокращение аварийности на трубопроводах на 10 процентов. На эти цели инвестор направит 178 миллионов рублей.

Справка РГ

Как сообщают в региональном министерстве энергетики и ЖКХ, в ближайшие годы планируется привлечь внебюджетные средства на реализацию еще 11 проектов на сумму 50 миллионов рублей.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
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