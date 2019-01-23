Полтора столетия исполнилось Григорию Распутину - уроженцу Тобольской губернии, одному из самых известных людей ХХ века, с чьим именем тесно связана трагическая судьба последней царствующей семьи Романовых. В Тюменской области прошли культурно-познавательные мероприятия, посвященные юбилею загадочного старца из села Покровского.

Первый в России частный музей основан, напомним, именно в Покровском, он включен в федеральный тур "Императорский маршрут". В доме-музее Распутина, где сейчас, как никогда, много посетителей, немало уникальных экспонатов. Его основатели, супруги Смирновы, продолжают исторические и краеведческие изыскания, готовят к печати очередное исследование о Григории Ефимовиче. А в Тобольске и Тюмени московский тележурналист Олег Шишкин представил новую книгу "Последняя тайна Распутина" - по словам автора, плод 20-летнего труда. Одновременно в этих городах прошли встречи читателей с лауреатом Госпремии в области литературы, заслуженным деятелем культуры РФ Валерием Поволяевым, который также делился с сибиряками мыслями о личности неординарного человека, до сих пор вызывающего контрастное отношение у современников.

В прошлом году звучали предложения "громко отметить" юбилей, пригласить группу Boney M, однажды в гастрольной поездке по СССР самовольно заехавшую в Покровское, и даже поставить у въезда в Тобольск памятник Распутину - как и Хрущеву, в черно-белом исполнении. Однако власти предпочли помпе тихие встречи в библиотеках и музеях.