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23.01.2019 20:15
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Тихий юбилей Распутина

Текст: Иван Ман (Тюменская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 15(7773)
Полтора столетия исполнилось Григорию Распутину - уроженцу Тобольской губернии, одному из самых известных людей ХХ века, с чьим именем тесно связана трагическая судьба последней царствующей семьи Романовых. В Тюменской области прошли культурно-познавательные мероприятия, посвященные юбилею загадочного старца из села Покровского.
Фото: РИА Новости
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Первый в России частный музей основан, напомним, именно в Покровском, он включен в федеральный тур "Императорский маршрут". В доме-музее Распутина, где сейчас, как никогда, много посетителей, немало уникальных экспонатов. Его основатели, супруги Смирновы, продолжают исторические и краеведческие изыскания, готовят к печати очередное исследование о Григории Ефимовиче. А в Тобольске и Тюмени московский тележурналист Олег Шишкин представил новую книгу "Последняя тайна Распутина" - по словам автора, плод 20-летнего труда. Одновременно в этих городах прошли встречи читателей с лауреатом Госпремии в области литературы, заслуженным деятелем культуры РФ Валерием Поволяевым, который также делился с сибиряками мыслями о личности неординарного человека, до сих пор вызывающего контрастное отношение у современников.

В прошлом году звучали предложения "громко отметить" юбилей, пригласить группу Boney M, однажды в гастрольной поездке по СССР самовольно заехавшую в Покровское, и даже поставить у въезда в Тобольск памятник Распутину - как и Хрущеву, в черно-белом исполнении. Однако власти предпочли помпе тихие встречи в библиотеках и музеях.

Общество История Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область
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