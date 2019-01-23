Происшествий с сосульками намного больше, чем попадает в сводки. Получив легкий ушиб или ссадину, люди предпочитают забыть об инциденте и в лучшем случае звонят с жалобой в управляющую компанию.

Можно ли защитить свои права, если на голову упал снежный ком? Можно. Сугроб, который упал с крыши автобусной остановки на голову пенсионерке из города Боровичи Новгородской области, обошелся управляющей компании в четверть миллиона рублей. Пожилая женщина провела несколько дней в больнице, затем долгое время лечилась за свой счет. Фемида присудила ей компенсацию как материального, так и морального ущерба. Деньги пенсионерка получила. За уборку снега в этом районе отвечала одна из управляющих компаний. Руководство УК не торопилось решать вопрос с компенсацией, даже получив уведомление о возбужденном исполнительном производстве.

- Тогда судебный пристав наложил арест на расчетный счет организации, - рассказывает ведущий специалист-эксперт УФССП России по Новгородской области Ольга Александрова.

По словам начальника юридического отдела Новгородского правового центра Максима Димитрова, все граждане, которые поскользнулись на тротуаре, получили удар сосулькой или снежным комом, имеют большие шансы возместить вред, причиненный здоровью. Важно зафиксировать, что ЧП произошло именно в данное время и в данном месте.

- Даже если вам кажется, что вы получили незначительные травмы, лучше не рисковать и оставаться на месте до приезда врачей, - отмечает Максим Димитров. - Нередки случаи, когда пострадавшие не видят скрытых или внутренних повреждений организма. Кроме того, без обращения в медицинское учреждение вам будет сложно доказать в суде, что вы получили травму на тротуаре или на автобусной остановке, а не у себя на даче.

Если ЧП случилось вблизи нежилого здания, чтобы установить их владельца, необходимо заказать в Росреестре или МФЦ выписку из ЕГРН о зарегистрированных правах на объект недвижимости. Стоит такая выписка 400 рублей. В то же время от уплаты государственной пошлины по искам о возмещении вреда, причиненного здоровью, граждане при обращении в суд освобождаются.

А как быть, если упавшая сосулька с крыши повредила машину? Во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС) пояснили "РГ", что в случае с сосульками ОСАГО не действует, так как полис автогражданки - это страхование ответственности водителя перед другими.

Получив легкий ушиб на скользком тротуаре, многие предпочитают забыть об инциденте. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Советы эксперта

Алгоритм действий при причинении ущерба

1 В случае если повреждена ваша машина, первое, что необходимо сделать, - это тщательно "запротоколировать" полученные повреждения. Для этого необходимо сделать фотографии машины с различных ракурсов. И снимки с места происшествия - номер дома, расстояние до крыши и так далее. Для фиксации повреждений и составления протокола необходимо вызвать представителя органов внутренних дел (полицейского из ближайшего отделения). Затем для оценки ущерба - эксперта специализированной компании.

2 В случае если ущерб нанесен непосредственно человеку, для подтверждения данного факта необходимо вызвать "скорую помощь" или обратиться в травмпункт. Если вы можете самостоятельно покинуть место происшествия, - сделайте несколько фотографий. Желательно заручиться контактами свидетелей происшествия. Если полученные травмы потребовали длительного лечения или привели к частичной потере трудоспособности, придется собрать все справки и медзаключения, чеки за оплату медикаментов и консультации врачей и прочие финансовые траты, связанные с эти ЧП.

3 Собрав все возможные документы, приложите их к заявлению, которое будете направлять на имя ответчика. Кстати, полезно также получить справку из Гидрометцентра или отделения МЧС, в которой будет указано, что в указанное время не было зафиксировано чрезвычайных погодных условий. Ссылаясь на чрезвычайные обстоятельства, вам могут отказать в компенсации.

Кто будет ответчиком?

"Если происшествие случилось в пределах общедомовой территории многоквартирного дома, - однозначно компания, которая управляет этим домом, - рассказала "РГ" исполнительный директор "ЖКХ "Контроль" Светлана Разворотнева. - Если на дороге или тротуаре, не относящимся к общему имуществу, - скорее всего, муниципалитет. Правда, может случиться так, что данное здание и придомовая территория принадлежат какому-либо юридическому лицу - банку, магазину и т.п. В этом случае будет отвечать владелец. Важно помнить, что в Москве большинство многоквартирных домов обслуживается ГУП "Жилищник", в сферу ответственности которого входят не только дома и дворы, но и межквартальные проезды. Так что в столице вычислить виновного проще".

Заявление необходимо подавать в письменном виде в двух экземплярах. На одном из них (которое вы забираете себе) ставится отметка о входящем номере, лице, принявшем заявление, и дате. В заявлении должно содержаться описание происшествия и ваши требования, касающиеся компенсации. Не позднее 30 дней вы должны получить ответ на заявление. Если в досудебном урегулировании спора вам отказано, - обращайтесь в суд.