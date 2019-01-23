Уже практически девять месяцев я участвую в биржевой торговле. Баланс моего инвестиционного портфеля скакал от +9% в первые месяцы до -20% в самый худший для меня зимний предновогодний период.

Я приходил в ресторан и, пока ждал заказ, что-то покупал, по окончании ужина продавал, с радостью понимая, что окупил свой ужин сполна. Фото: iStock

С первыми месяцами все понятно: мне очень везло - хаотичные, необдуманные ставки приносили такой же хаотичный доход. Теперь я понимаю, что именно в этот период и были заложены потери в -20%, которые я получил к ноябрю 2018 года. В тот период, на эйфории от удач, и были куплены акции, которые теперь и составляют основной минус моего портфеля.

Впрочем, по порядку.

Роман с акциями

Летним утром полтора года назад знакомая попросила помощи: ей в наследство достались акции крупной авиакомпании и надо было разобраться - продать или купить еще, надеяться ли на дивиденды? Честно говоря, я не знал об акциях ничего. Так же как о бирже, трейдерах, техническом анализе, бэквордации, контанго и многом другом.

К вечеру того дня я изучил всю доступную информацию об акциях этой авиакомпании, и, как мне показалось, разобрался в этом вопросе полностью. Не знал я тогда только одного: продать акции надо было еще утром, немедленно - за ближайший год они подешевеют в два раза.

После этого случая мысль об инвестициях если и посещала меня, то в основном в автомобильных пробках. И я отбрасывал ее, как только поток машин начинал двигаться. Однако к началу 2018 года желание попробовать себя на бирже неожиданно прочно поселилось во мне. Лет тридцать назад я бы честно признался: хочу быстрых и легких денег. Сейчас я формулирую мотив моего решения иначе: это мне интересно, почему бы и нет.

Первые три тысячи рублей, заработанные на бирже, были самыми сладкими в моей жизни

Говорят, что из 100% пришедших на биржевой рынок 90% теряют деньги (частично или полностью) в первый год. Работающие с плечами - в первые 6 месяцев. 5% - становятся долгосрочными инвесторами и ждут, когда получат хотя бы нулевой результат, не желая смириться с потерями. Оставшиеся 5% и становятся настоящими инвесторами.

Первые деньги

Свои первые биржевые инвестиции (через пару недель после открытия брокерского счета) я сделал в... один крупный банк. Источник этого решения надо искать в далеком детстве, в котором кроме этого банка не было никаких других или я об их существовании ничего не знал. Мои рассуждения были банально просты: если нельзя быть уверенным в самом крупном, системообразующем банке, то нельзя быть уверенным ни в чем.

Но, как оказалось, биржа совсем другого мнения на этот счет.

Настал день, когда я проснулся с четкой уверенностью - пора покупать акции этого системообразующего банка. Однако, как это часто бывает, день пошел совсем не так, как бы мне хотелось, и я добрался до компьютера только поздним вечером. Ужасу моему не было предела: рынок обрушился. Если бы я успел купить акции утром, к вечеру потерял бы практически все. Говоря языком образов, скорый поезд промчался в нескольких сантиметрах от моего кошелька, обдав раскаленным воздухом.

Несколько дней я не смотрел на графики, твердо решив, что получил очевидное предупреждение - не лезь. Когда любопытство взяло верх, обнаружилось, что рынок продолжал рушиться.

С этого момента я прочно увяз в потоке информации. Утром, днем, вечером - новости, слухи, форумы. Информация стекалась ко мне со всех сторон. Ночью по московскому времени американский президент о чем-то намекал в своем "Твиттере", а утром водопады денег двигались на рынке в разные стороны, совершенно не подчиняясь законам биржи.

Я восседал на этих кучах разрозненной информации, как буриданов осел, не зная с чего начать.

Так продолжалось еще две недели, я как губка впитывал информацию, реально не в состоянии сделать из нее правильные выводы. Попробовал открыть демосчет, но, на мой взгляд, это абсолютно бессмысленное занятие, поскольку ты ничем не рискуешь и ни за что не отвечаешь. Мне до сих пор приходят отчеты о состоянии этого счета, убыток там более 50%.

Новичок не понимает, что зачастую просто необходимо резать лося - фиксировать убыток, чтобы в дальнейшем не понести более значительных потерь

Я все равно пока ничего не понимал, на мой взгляд, рынок вел себя неадекватно. Поводы были ничтожны, а реакция непропорциональна. Будем разбираться по ходу, решил я. Так и поступил.

Первые три тысячи рублей, которые я случайно заработал, были самыми сладкими в моей жизни, такого удовольствия не приносили даже юношеские заработки, когда мы с друзьями взяли точку по торговле квасом и зарабатывали в день гораздо больше, чем сейчас.

Новичкам везет

Дальше все пошло легко и просто. Я уехал на майские праздники отдыхать. Много перемещаясь по российскому югу, хаотично делал ставки и - о, чудо - мне везло. Я приезжал к последней точке, где был интернет, что-то покупал и уходил в горы до вечера, а спускаясь с гор, с удивлением обнаруживал, что акции подросли, и я с наслаждением их продавал.

Я приходил в ресторан и, пока ждал заказ, что-то покупал, по окончании ужина продавал, с радостью понимая, что окупил свой ужин сполна.

Я чувствовал себя гуру биржи и категорически не понимал: ну что ж тут сложного. Сомнения грызли меня, намекая, что большинство трейдеров очень быстро теряют свой депозит. Но моей самонадеянности не было предела. Мне везло.

Как я теперь понимаю, везло мне нереально. Я входил в рынок в самый неудачный момент, а рынок, не подчиняясь законам технического анализа, продолжал ползти в нужном мне направлении. Я закрывал позицию в самой невыгодной для себя точке, с минимальной прибылью. Тогда мне казалось, что так и должно быть. Кому-то должно везти, почему бы этим человеком и не быть мне. За эти десять дней я окупил поездку и даже немного ушел в плюс.

Отрезвление наступило по возвращении. Биржевая кривая не слушалась меня, уползала как змея, при этом жаля меня и поедая мои денежки. Вот мне бы остановиться, но я продолжал как бык, с налитыми кровью глазами, ловить и пинать эту змеюку, уходя все больше и больше в минус.

Три месяца на бирже

Коротка жизнь биржевого трейдера, жив он, пока жив его депозит и есть возможность его пополнения. Большинство новичков не доживают до шести месяцев. Я уже взрослый новичок: мне три месяца. Если мне удастся перейти на следующий уровень, то половину своей биржевой жизни я уже прожил.

Есть в моем кошельке шрамы, фактически несовместимые с жизнью, а уж бесконечным царапинам несть числа. Вопреки всему мой депозит еще существует, хотя и изрядно усох.

Эйфория прошла, и деньги перестали приходить легко. Точнее, они легко уходят, я поддаюсь эмоциям и совершаю необдуманные поступки. Да и те инвестиции, которые я сделал вначале, когда мне казалось, что я "гениальный" трейдер, все больше и больше уводят в минус мой баланс.

Вначале я не мог остановиться и постоянно рассказывал о своем опыте всем подряд, наслаждаясь своим везением и своей якобы "уникальностью". Теперь началась работа, хотя еще очень далекая от работы профессионального трейдера. Я стал скуп на рассказы и коротко отбивался: все нормально. Я наконец понял: деньги действительно любят тишину. С другой стороны, гордиться пока было особенно нечем.

Настало время учиться. Я опять поглощаю огромное количество информации, слушаю лекции, читаю книги.

Мои ставки стали реже, я более тщательно выбираю объекты инвестиций, делая по-прежнему много ошибок, хотя правильные ответы лежат на поверхности. Например, иногда достаточно просто выяснить, когда компания выплачивает дивиденды, или посмотреть последний отчет.

Чем глубже я погружаюсь в жизнь биржи, тем яснее, что все становится сложнее и до профессионализма долгие годы пути.

Чего стоит опыт

Четвертый месяц, как я пытаюсь постигнуть науку биржевой торговли. Опыт, который я получаю, бесценен. Как биржевому игроку мне еще расти и расти, но некоторые наблюдения о психологии игры я могу сделать уже сейчас.

Главный урок, который я уже получил, - это смирение. Смирение с потерей. Тотальное и полное смирение. Если уж проиграл - принимай.

Радость первых выигрышей быстро проходит, а следующие за этим потери может выдержать не каждый. Раз за разом проигрываешь, уходишь в минус. Начинаешь нервничать, переживать, корить судьбу, жаловаться на банальное невезение, а кривая не слышит - живет своей жизнью.

Надо научиться проигрывать без вариантов и компромиссов. Научиться терять не только деньги, но и то важное, на что ты сделал ставку в своей жизни. Так, чтобы умение не получить желаемое стало козырем. И, главное, не сдаваться никогда, при этом понимая, что ни "сдачи", ни "проигрыша" не существует, это лишь иллюзия, придуманная людьми.

Следующий опыт - интуиция. Умение услышать свою интуицию и, главное, поверить ей. Иногда интуиция вроде как подводит. Но это не интуиция. Это ум, логика, рациональность. Когда подключается интуиция - это непередаваемое ощущение свободы. Говорят: включил режим бога. Это когда биржевая кривая послушна тебе и ты знаешь все ее изгибы.

Игра - вот еще один опыт. С одной стороны, ты играешь и все это несерьезно, с другой - это часть твоей жизни и все более чем реально. А вот отличить одно от другого, полностью вовлечься в процесс, при этом не принимать его всерьез, вот еще один опыт.

На бирже, как и в жизни, неудачи рождают страх будущих неудач.

Что родилось за девять месяцев

К середине декабря мой инвестиционный портфель, с одной стороны, поправился на 6%, с другой - по-прежнему был минус 14%. Несмотря на мой минусовой портфель, к концу 2018 года мне удалось получить прибыль от инвестиций. В основном это были удачные сделки в начале моей инвестиционной деятельности. И, к моему удивлению, сумма НДФЛ оказалась довольно приличной. Неразумно платить НДФЛ, когда инвестиции в портфеле, если его реализовать, принесут убытки. Пришлось еще раз "зарезать лося", на сумму прибыли, чтобы свести НДФЛ практически к нулю.

К середине января 2019 года мой портфель теряет всего около 5%. Как мне хочется сказать, что мой возросший профессионализм и обдуманные действия привели к этому. Но, к сожалению, это правда только на 20-30 процентов. Наступает отчетный период у компаний, и многие из них стремятся показать положительные результаты, соответственно, стоимость акций растет, а как следствие - и мой портфель тоже растет.

Стал ли я за это время профессионалом? Однозначно - нет. Мне думается, я так и не доберусь до этого звания, а если и доберусь, то очень и очень нескоро.

Буду ли я продолжать? Думаю, да. Я поставил перед собой достаточно амбициозные для новичка планы: завершить год моего обучения биржевой торговле с минимальным плюсом. Да и слишком многое мне хочется попробовать, слишком много идей возникло. И главное - мне это нравится и я получаю от этого удовольствие.

Порекомендовал бы я кому-нибудь пойти по этому пути? Скорее, нет, чем да. Если это ваше, вас никто не остановит. Всем остальным категорическое нет.

Медведи - участники рынка, которые продают ценные бумаги в расчете на падение их стоимости. Быки рассчитывают на рост. Фото: AP

Словарь

Биржа - место или структура, где идет торговля различными финансовыми товарами, например акциями.

Брокер - профессиональный участник фондового рынка, занимающийся брокерской деятельностью, официальный посредник между покупателем и продавцом при осуществлении операций с финансовыми инструментами. Сделки брокер осуществляет от своего имени, но за счет и по поручению клиента.

Быки - участники рынка, покупающие ценные бумаги в расчете на рост их стоимости.

Бэквордация (от английского backwardation - запаздывание) предполагает, что текущая цена выше той, которая будет через некоторое время. Другими словами, фьючерс на поставку товара стоит дешевле этого товара (базового актива).

Инструменты для торговли - товары, которыми вы можете торговать на бирже: акции, облигации, производные, валюта, паи. Вкратце: акции - это ваша доля в компании, а облигации - это долг компании перед вами.

Плечо брокера - кредит в виде денежных средств и/или акций, который вы можете взять у брокера.

Демосчет - это виртуальный счет. Демо - сокращение от слова "демонстрационный".

Доходность акции - отношение прибыли, приходящейся на одну обыкновенную акцию, к ее рыночной стоимости.

Инвестиционный портфель - собрание ценных бумаг разного вида, разного срока действия и разной ликвидности, управляемое как единое целое. По сути инвестиционный портфель - это стратегический план вложения денег инвестора, целью которого являются получение прибыли и защита денежных средств от инфляции.

Инвестор - лицо, приобретающее инвестиционную собственность (акции, облигации). Инвестор размещает денежные средства, например, в ценные бумаги на определенный срок с целью получения прибыли. Такая деятельность называется инвестированием.

Интернет-трейдинг - торговля трейдера на бирже посредством интернет-технологий (программ). Однако совершать покупки и продажи акций вы можете и не прибегая к этому способу, а используя так называемый классический способ торговли - торговлю по телефону.

Контанго (от английского слова contango, в переводе означающего - надбавка к цене) подразумевает текущую цену ниже, чем она будет в определенной временной перспективе. То есть фьючерс (по определению своему предполагающий поставку товара через определенное время) стоит дороже, чем текущая цена базового актива.

Лось (от англ. loss - потеря) - убыток. На фондовом рынке "лоси" гуляют целыми стадами, "лося" можно ловить, кормить, выращивать и даже спать с ними в случае, когда убыточная позиция не закрывается на ночь и переносится на следующий день.

Резать лося - фиксировать убыток, один из самых сложных процессов для начинающего инвестора, поскольку настроенный на прибыль новичок не понимает, что зачастую просто необходимо зафиксировать убыток, чтобы в дальнейшем не понести более значительных потерь.

Технический анализ - совокупность инструментов прогнозирования вероятного изменения цен на основе закономерностей изменения цен в прошлом в аналогичных обстоятельствах. Базовой основой является анализ графиков цен.

Игра - вот еще один опыт. С одной стороны, ты играешь и все это несерьезно, с другой - это часть твоей жизни и все более чем реально. Фото: Photoxpress

Советы новичкам

Главное, перед тем как начать самостоятельные инвестиции, очень тщательно взвесьте все за и против. На этом этапе вам никто не поможет. А вот потом недостатка в советах не будет. За девять месяцев я собрал их целую коллекцию, они пригодятся не только на бирже.

1 Никогда не клади яйца в одну корзину

Если купить на все деньги акции одной компании, риск потерять все возрастает многократно. "Разделяй и властвуй", говорил Александр Македонский (хотя некоторые приписывают эти слова его отцу), или, как говорил Макиавелли, "то, чем управляешь, разделяй". Да, все уже давно придумано, просто послушайте умных людей.

2 Большие плечи не всегда хорошо

Если ты новичок, не используй плечи. Это сильно сократит твою биржевую жизнь. Брокерские компании предлагают увеличить твой капитал в несколько раз за счет предоставления плеча. То есть, поставив 100 рублей, брокер тебе дает плечо, например 6, то есть становится 600 руб., конечно, ты больше заработаешь, но потери плюс проценты в случае неудачных вложений будут огромны.

3 Знай меру

Становясь биржевым трейдером, вы должны четко понимать, что можете проиграть. Определите эту сумму заранее и будьте готовы заплатить.

4 Есть ли у нас план, мистер Фикс?

Когда вы идете в магазин, вы же планируете, что хотите купить? Так и на бирже, прежде чем что-то предпринять, подумайте. Посмотрите историю компании, почитайте аналитические статьи, ознакомьтесь с бухгалтерским отчетом.

5 Учись и работай

Не жалей времени на постоянное самосовершенствование. Изучай биржевое дело, но не забывай о практике, без нее все твои теоретические знания не будут иметь никакого смысла.

6 Чудес не бывает

Если ты ждешь чуда, тебе не место на бирже, беги, и как можно дальше.

7 Жить надо с кайфом

Брось биржу, если испытываешь неудовольствие и раздражение, это не твое.

8 Береги руку, Сеня

Есть такое понятие, как тильт, когда игрок вследствие нервных потрясений, вызванных проигрышем, начинает вести себя неадекватно и теряет еще большие деньги.

Говорят, что после трех неудачных ставок надо сделать перерыв минимум на час, а если по возвращении опять неудача, то еще на два часа. Постарайся переключаться на другую деятельность, береги свои нервы, иначе вместе с переживаниями к тебе придут неудачи.

9 Люби свой проигрыш, как выигрыш

Проигрыш - это подарок, который подкидывает тебе биржа. Только на проигрыше и потерях человек становится умнее, только поражение стимулирует мозг к новым знаниям, а как следствие - и к победам.

10 Получай информацию отовсюду, но при этом никого не слушай

Никто на 100% не знает, куда пойдет биржевая кривая, но все делают вид, что знают. Да, некоторые угадывают, но и что с того. Думай своей головой при принятии решения.