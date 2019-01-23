Мы нередко жертвуем сном, чтобы иметь больше времени для дел и удовольствий. Чем это чревато? Секретами здорового сна с читателями "РГ-Недели" поделился зав­отделением медицины сна Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Михаил Полуэктов.

1 Не бойтесь не заснуть

Бессонница - это не болезнь, а синдром, который может сопровождать многие заболевания. Если у человека что-то болит, естественно, ему трудно заснуть. С такой бессонницей справиться легко, если поддается лечению основное заболевание: как только становится лучше, сон налаживается.

Чаще встречается острая или стрессовая бессонница в ответ на какие-то внешние факторы. Человек все время "прокручивает" ситуацию, и это мешает ему расслабиться. И в этом случае серьезных последствий можно избежать: как только стресс заканчивается, сон обычно приходит в норму.

Тяжелее хроническая форма бессонницы, когда она продолжается месяцами. Долговременное расстройство сна имеет серьезные последствия. У человека падает концентрация, он хуже работает. В долгосрочной перспективе страдает иммунитет, растет риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и даже онкозаболеваний.

Иногда инсомния имеет психофизиологический характер - вроде причин для беспокойства нет, но человек "фиксируется" на нарушении сна, у него возникает синдром "ожидания бессонницы", он попросту боится, что не уснет. Тут можно использовать так называемый "поведенческий" способ: не нужно мучиться, ворочаясь с боку на бок. Лучше встать и поделать что-то спокойное - сонливость обязательно придет.

Если в течение двух-трех недель наладить сон самостоятельно не удается - надо обратиться за помощью к врачу.

2 Усталость - лучшее снотворное

Недавние исследования подтвердили: регулярные физические нагрузки улучшают сон. Оптимальное время для них - за шесть часов до укладывания в постель. Подходят любые виды активности, хотя считается, что наиболее позитивный эффект дают аэробные нагрузки. Главное - не переусердствовать и не нагружаться перед самым сном. В 21-22 часа организм начинает вырабатывать гормон мелатонин, помогающий засыпанию. Физическую активность нужно закончить к этому моменту.

3 Можно ли сэкономить­­­­ время с помощью "полифазного" сна

Говорят, Леонардо да Винчи спал каждые четыре часа по 15 минут, хотя достоверного подтверждения этому его биографы не нашли. Проводились исследования, которые показали, что при желании можно приспособиться жить с полифазным сном в течение долгого времени, по крайней мере, несколько месяцев, без ущерба для самочувствия и работоспособности, и сэкономить часа два сна в сутки.

Другое дело, что жизнь в полифазном режиме обычно противоречит всему обычному распорядку нашей жизни. В итоге люди, которые участвовали в этих экспериментах, потом отказались продолжать жить по этой схеме.

Общепринятые рекомендации: чтобы сохранить здоровье, нужно спать не меньше семи часов для взрослого человека. У пожилых допустимо шесть часов.

Если человек при помощи нескольких засыпаний в день получает в сумме семь часов сна, то, скорее всего, никаких последствий для его здоровья не будет, он может варьировать время сна, как ему удобнее. Но если поставить цель серьезно сократить время сна ежесуточно, то в итоге накопятся глубинные изменения здоровья, которые дадут о себе знать через 5-10 лет. Хотя за счет кратковременных "пересыпов" человек может получить освежающий эффект и в текущей жизни чувствовать себя вполне нормально.

Поэтому с подобными экспериментами я был бы осторожен: за хронический недосып нам рано или поздно, но придется расплачиваться.

4 Держите ритм

Главное правило гигиены сна - четкий временной режим. Все знают: если ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, и чувствуешь себя бодрее, и с засыпанием проблем меньше. Но это правило мы часто нарушаем: спать ложимся с запозданием, а в выходные позволяем себе поваляться в постели чуть ли не до обеда. Отсыпаться, если накопились недосып и усталость, можно. Также можно, если получается, спать и "впрок". Но системой такое поведение становиться не должно.

Инфографика "РГ": Леонид Кулешов/Ирина Невинная

5 Отложите гаджеты подальше

Перед сном нужно ограничить не только физическую, но и умственную активность. Это такой "шлюзовой час", когда лучше заняться чем-то приятным и расслабляющим. Не рекомендуются стимулирующие напитки - кофе, чай, алкоголь. В спальне соблюдаем расслабляющую, спокойную обстановку: не должно быть яркого света, не стоит смотреть телевизор, сидеть в соцсетях, поскольку это активирует нервную систему и мешает засыпать. Ну и, конечно, комфортная температура в спальне, свежий воздух и удобная постель тоже способствуют расслаблению и быстрому засыпанию.

К правилам гигиены сна относится также исключение дневного сна. Эта рекомендация подходит людям, которые спят плохо. Непродолжительный дневной сон может дать прилив энергии, не случайно в жарких странах распространена сиеста. Но спать днем могут не все. Дневной сон придется исключить, если у человека проблемы с ночным сном.

6 Можно ли пользоваться снотворными

Во многих случаях только соблюдение этих простых правил помогает справиться с бессонницей. Есть и популярные в народе "домашние" средства: стакан теплого молока с медом, чай с ромашкой или другим седативным сбором. Если помогает конкретно вам - отлично, можно пользоваться, хотя четко выраженного снотворного эффекта у этих средств нет.

Что касается фармпрепаратов - самостоятельно применять их не стоит. Только доктор может понять, что происходит с пациентом, какова причина плохого сна: депрессия ли это, тревожное расстройство или просто излишняя эмоциональность. Лечение в каждом конкретном случае будет разным.

7 Секс - вместо таблетки

Единственный вид физической активности, который сомнологи не только не запрещают, но и приветствуют "на сон грядущий", - это секс. У мужчин во время физической близости активно вырабатывается гормон пролактин, который подавляет действие другого гормона - допамина, регулирующего частоту сердечных сокращений и обеспечивающего бодрость. Вот почему мужчины, проявив бурную сексуальную активность, засыпают сразу после близости. У женщин, в отличие от мужчин, всплеска пролактина после секса не наблюдается, поэтому засыпают они не так быстро. Но в их "распоряжении" (как и у мужчин) есть еще один гормон - окситоцин, который действует успокаивающе, помогает полностью расслабиться и спать глубоко и спокойно.