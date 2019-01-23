Рябков: Москва настаивает на обязательном исполнении сторонами договора РСМД

Москва исходит из того, что на период приостановки США участия в ДРСМД, договор остается обязательным для исполнения, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на брифинге для военных атташе.

По словам высокопоставленного дипломата, американцы анонсировали планы приостановить выполнение со 2 февраля своих обязательств по Договору о ракетах средней и меньшей дальности, настаивая на устранении нарушений со стороны России.

"В свою очередь считаем, что в силу отсутствия в действительности каких-либо нарушений ДРСМД с нашей стороны, обоснование Вашингтона для приостановки действия Договора является несостоятельным и ничтожным с правовой точки зрения", - уточнил Рябков.

Замминистра иностранных дел подчеркнул, что выдвинутые США к России на переговорах в Женеве требования уничтожить ракеты 9М729 в контексте ДРСМД абсолютно недопустимы. Делегация США прибыла на мероприятие с требованием односторонних уступок с российской стороны. Такой подход не имеет ничего общего с добросовестной попыткой выйти на устраивающие обе стороны развязки и абсолютно неприемлем по своей сути и содержанию.