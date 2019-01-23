Названы риски для мозга в случае отказа писать руками

Отказ писать руками может привести к ухудшению памяти, отразиться на развития головного мозга, и повлиять на психическое здоровье и поведение человека. К такому выводу пришли психологи, графологи и криминалисты.

Эксперт-каллиграф Юрий Ковердяев заявил РИА Новости, что рукописное письмо - это важная функция не только для развития мелкой моторики, но и для развития через нее мозга. Он также отметил, что если человек перестает писать, то у него начинает атрофироваться определенная часть мозга.

"Это опасно для детей, и в дальнейшем для их детей. Если сейчас дети не привыкнут писать, они своих детей уже не будут приучать к этому", - заявил он.

Доктор психологических наук МГУ имени Ломоносова Александр Тхостов отмечает, что почерк может многое рассказать о характере человека.

"Аккуратный, неаккуратный почерк - это говорит об организованности человека, естественно, как и все остальное. Мелкий, крупный, размашистый - об открытости, закрытости. Такие банальные вещи. Но каких-то тонких вещей нельзя узнать, общая информация", - отметил психолог.

С ним солидарен психиатр-криминалист Михаил Виноградов, который уверен, что почерк человека носит индивидуальный характер.

"Даже если человек пытается изменить почерк, он меняет его от какой-то базовой основы, и поэтому просматривается сначала. Основы почерка все равно сохраняются", - сказал психиатр, и добавил, что специалисты-графологи всегда могут распознать почерк конкретного человека.

Кроме того, анализ почерка помогает экспертам распознать болезни, которыми может страдать пишущий человек. К примеру, в 80-е годы прошлого века английские ученые, проанализировав почерк вождя пуританской революции XVII века Оливера Кромвеля и дополнив их другими исследованиями, пришли к выводу, что политика не отравили, как считали современники, а он умер в результате осложнений вызванных малярией. Оказывается 59-летний лорд-протектор умер из бацилл сальмонеллы, которые нанесли смертельный удар ослабленному хронической малярией организму Кромвеля.

Справка "РГ"

Впервые термин графология ввел в оборот в 1875 году французский аббат Жан Ипполит Мишонер. По его мнению графология является наукой, обозначающей область знаний о почерке и методах его исследования в связи с психическим состоянием личности.

Современные графологи могут воссоздать психологический портрет человека по семи основным характеристикам: размеру букв, их наклону и форме, направлению почерка, интенсивности нажима, характеру написания слов и общей оценке почерка.