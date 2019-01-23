Новости

Следком Новгородчины проверит факт смерти женщины от свиного гриппа 11:09
В Петербурге произошел пожар в технологическом институте 11:04
В Петербурге умер писатель-фантаст Михаил Ахманов 11:02
В Черном море возобновили поиск моряков с горящих судов 10:52
Британский фермер признался в подделке "Стоунхенджа" 10:45
Ученые обнаружили ранее неизвестные кровеносные сосуды 10:42
Видео: Автоледи не заметила, как из машины выпал ребенок 10:42
Замкнутый, но безобидный: Соседи рассказали о характере угонщика Boeing 10:32
Ученые назвали точный объем оползня в Хабаровском крае 10:28
В Твери устранена авария, оставившая без тепла 16,7 тысячи человек 10:24
В Якутии погиб водитель загоревшегося бензовоза 10:22
Крымская хоккеистка победила на турнире в США в составе сборной РФ 10:19
Жителю Югры предьявили обвинение в угоне самолета 10:18
Детский омбудсмен Кузбасса: Школьники падают в голодные обмороки 10:00
В Самаре из-за ЧП на теплотрассе отменены занятия в 11 школах 10:00
Эксперта в Приморье смущает аргументация переселения тигра Амура 09:59
Смоленские школьницы унизили и избили одноклассницу 09:51
В Приамурье задержан глава приюта, где погибли десятки собак 09:47
Экипаж рейса Сургут-Москва: Угонщик не был пьян и угрожал применить оружие 09:47
Кабмин ограничил уровень зарплат в подведомственных учреждениях 09:46
В Крыму ФСБ пришла с обысками к бойцам украинского нацбатальона 09:45
Названы риски для мозга в случае отказа писать руками 09:39
В Московском зоопарке родился первый детеныш в 2019 году 09:35
Загоревшиеся в Черном море танкеры находились под санкциями США 09:32
Патриарх Иерусалимский принял верующих УПЦ вместо Порошенко 09:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
За что отвечает хозяин квартиры, если в ней лопнула труба водопровода
За что отвечает хозяин квартиры, если в ней лопнула труба водопровода
ВС защитил права автомобилистов, попавших в ДТП не по своей вине
ВС защитил права автомобилистов, попавших в ДТП не по своей вине
24 января в "РГ" пройдет конференция о страховании жилья от ЧС
24 января в "РГ" пройдет конференция о страховании жилья от ЧС
23.01.2019 09:39
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Названы риски для мозга в случае отказа писать руками

Текст: Николай Грищенко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Отказ писать руками может привести к ухудшению памяти, отразиться на развития головного мозга, и повлиять на психическое здоровье и поведение человека. К такому выводу пришли психологи, графологи и криминалисты.

Эксперт-каллиграф Юрий Ковердяев заявил РИА Новости, что рукописное письмо - это важная функция не только для развития мелкой моторики, но и для развития через нее мозга. Он также отметил, что если человек перестает писать, то у него начинает атрофироваться определенная часть мозга.

"Это опасно для детей, и в дальнейшем для их детей. Если сейчас дети не привыкнут писать, они своих детей уже не будут приучать к этому", - заявил он.

Фото: Пресс-служба ТюмГУ
В Тюмени разработали прототип устройства-имитатора рукописного почерка

Доктор психологических наук МГУ имени Ломоносова Александр Тхостов отмечает, что почерк может многое рассказать о характере человека.

"Аккуратный, неаккуратный почерк - это говорит об организованности человека, естественно, как и все остальное. Мелкий, крупный, размашистый - об открытости, закрытости. Такие банальные вещи. Но каких-то тонких вещей нельзя узнать, общая информация", - отметил психолог.

С ним солидарен психиатр-криминалист Михаил Виноградов, который уверен, что почерк человека носит индивидуальный характер.

"Даже если человек пытается изменить почерк, он меняет его от какой-то базовой основы, и поэтому просматривается сначала. Основы почерка все равно сохраняются", - сказал психиатр, и добавил, что специалисты-графологи всегда могут распознать почерк конкретного человека.

Кроме того, анализ почерка помогает экспертам распознать болезни, которыми может страдать пишущий человек. К примеру, в 80-е годы прошлого века английские ученые, проанализировав почерк вождя пуританской революции XVII века Оливера Кромвеля и дополнив их другими исследованиями, пришли к выводу, что политика не отравили, как считали современники, а он умер в результате осложнений вызванных малярией. Оказывается 59-летний лорд-протектор умер из бацилл сальмонеллы, которые нанесли смертельный удар ослабленному хронической малярией организму Кромвеля.

Справка "РГ"

Впервые термин графология ввел в оборот в 1875 году французский аббат Жан Ипполит Мишонер. По его мнению графология является наукой, обозначающей область знаний о почерке и методах его исследования в связи с психическим состоянием личности.

Современные графологи могут воссоздать психологический портрет человека по семи основным характеристикам: размеру букв, их наклону и форме, направлению почерка, интенсивности нажима, характеру написания слов и общей оценке почерка.

Общество Наука
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Владельцам электроплит могут отменить льготы на электричество
Кабмин ограничил уровень зарплат в подведомственных учреждениях
Патриарх Иерусалимский принял верующих УПЦ вместо Порошенко
Австрия: "Северный поток-2" будет запущен вопреки давлению США
В Твери устранена авария, оставившая без тепла 16,7 тысячи человек