Противогололедные реагенты, которые используются на дорогах Москвы, не способствуют обострению хронических заболеваний. Об этом сегодня, отвечая на вопросы депутатов Госдумы, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, реагенты Роспотребнадзор исследовал не раз. И они вполне безопасны для человека и окружающей среды. Но если есть факты негативного воздействия реагентов, то Роспотребнадзор готов их рассмотреть.

"Кто-то говорил, что возрастает количество обострений хронических заболеваний, статистика этого не показывает, этого на самом деле нет", - подчеркнула Анна Попова.

Столичные власти не намерены отказываться от использования противогололедных реагентов. Для уборки улиц в Москве применяются композиции хлористого кальция и натрия, композиции хлористого кальция с другими хлоридами (натрия и калия) и формиатом натрия, а также композиции мраморного щебня, соли муравьиной кислоты и хлорида натрия (поваренная соль). По словам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, если не использовать реагенты, это может привести к падениям и серьезным травмам людей, а также к увеличению числа автомобильных аварий.