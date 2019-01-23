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23.01.2019 14:27
Рубрика: Общество

Противогололедные реагенты признали безвредными

Текст: Ольга Игнатова
Противогололедные реагенты, которые используются на дорогах Москвы, не способствуют обострению хронических заболеваний. Об этом сегодня, отвечая на вопросы депутатов Госдумы, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Фото: Марина Лысцева/ ТАСС Фото: Марина Лысцева/ ТАСС
Фото: Марина Лысцева/ ТАСС

По ее словам, реагенты Роспотребнадзор исследовал не раз. И они вполне безопасны для человека и окружающей среды. Но если есть факты негативного воздействия реагентов, то Роспотребнадзор готов их рассмотреть.

Собянин: В Москве продолжают работать над экологичностью реагентов

"Кто-то говорил, что возрастает количество обострений хронических заболеваний, статистика этого не показывает, этого на самом деле нет", - подчеркнула Анна Попова.

Столичные власти не намерены отказываться от использования противогололедных реагентов. Для уборки улиц в Москве применяются композиции хлористого кальция и натрия, композиции хлористого кальция с другими хлоридами (натрия и калия) и формиатом натрия, а также композиции мраморного щебня, соли муравьиной кислоты и хлорида натрия (поваренная соль). По словам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, если не использовать реагенты, это может привести к падениям и серьезным травмам людей, а также к увеличению числа автомобильных аварий.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор
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