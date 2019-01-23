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23.01.2019 13:55
Рубрика: Экономика

Россельхознадзор выступил за маркировку живых животных

Текст: Алена Узбекова
Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт считает необходимой идентификацию или маркировку живых животных.

Помимо заботы об интересах тех, кто любит кошек и собак, надо думать о ветеринарном благополучии в стране, экспортном потенциале, учете налогоплательщиков, рассказал он в интервью "Российской газете".

"Если мы не введем идентификацию животных, то не докажем, что личное подсобное хозяйство, которое производит за год тысячу свиней, это, на самом деле, огромная ферма, которую необходимо регистрировать по всем правилам и платить налоги, - сказал глава надзорного ведомства. - Я уже не говорю о том, что из мяса, произведенного в этих ЛПХ, делают товар сомнительного качества, тот же шашлык в непонятных придорожных заведениях".

Фото: iStock
Сергей Данкверт рассказал о причинах снижения качества хлеба

Именно поэтому, продолжил Сергей Данкверт, нужна единая система прослеживаемости агропродукции без разделения на полномочия Россельхознадзора и Роспотребнадзора.

"Роспотребнадзор не дает потребителям информацию, откуда пришло сырье для продукта, который они едят. Роспотребнадзору условно важно, чтобы не выпили паленую настойку боярышника и сразу не "отдали концы", а если отдали, тогда и будут разбираться", - отметил Сергей Данкверт.

Полный текст интервью руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

Экономика АПК Экономика Товары и цены Правительство Минсельхоз Россельхознадзор
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