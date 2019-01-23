Россельхознадзор выступил за маркировку живых животных

Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт считает необходимой идентификацию или маркировку живых животных.

Помимо заботы об интересах тех, кто любит кошек и собак, надо думать о ветеринарном благополучии в стране, экспортном потенциале, учете налогоплательщиков, рассказал он в интервью "Российской газете".

"Если мы не введем идентификацию животных, то не докажем, что личное подсобное хозяйство, которое производит за год тысячу свиней, это, на самом деле, огромная ферма, которую необходимо регистрировать по всем правилам и платить налоги, - сказал глава надзорного ведомства. - Я уже не говорю о том, что из мяса, произведенного в этих ЛПХ, делают товар сомнительного качества, тот же шашлык в непонятных придорожных заведениях".

Именно поэтому, продолжил Сергей Данкверт, нужна единая система прослеживаемости агропродукции без разделения на полномочия Россельхознадзора и Роспотребнадзора.

"Роспотребнадзор не дает потребителям информацию, откуда пришло сырье для продукта, который они едят. Роспотребнадзору условно важно, чтобы не выпили паленую настойку боярышника и сразу не "отдали концы", а если отдали, тогда и будут разбираться", - отметил Сергей Данкверт.

Полный текст интервью руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта читайте в ближайшем номере "Российской газеты".