Россиянки узнали соперниц на Евро-2019 по волейболу

Стали известны соперники женской сборной России на чемпионате Европы-2019 по волейболу. Турнир пройдет с 23 августа по 8 сентября в Турции, Польше, Венгрии и Словакии.

Жеребьевка Евро состоялась в Стамбуле. По ее итогам наши девушки попали в группу "D". Противостоять им будут Словакия, Германия, Белоруссия, Испания и Швейцария.

В группу "А" вошли действующий чемпион Европы Сербия, а также Турция, Болгария, Франция, Финляндия и Греция. В группе "В" сыграют Польша, Италия, Бельгия, Украина, Словения и Португалия, в "С" - Венгрия, Хорватия, Голландия, Азербайджан, Румыния и Эстония.

Евро-2019 будет отличаться от предыдущих новым форматом - количество сборных в финальной стадии увеличено с 16 до 24.

Кроме того, впервые в истории турнир принимают сразу четыре страны.