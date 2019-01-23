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23.01.2019 23:52
Рубрика: Спорт

Построились у сетки

Россиянки узнали соперниц на Евро-2019 по волейболу
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Столичный выпуск № 14(7772)
Стали известны соперники женской сборной России на чемпионате Европы-2019 по волейболу. Турнир пройдет с 23 августа по 8 сентября в Турции, Польше, Венгрии и Словакии.

Жеребьевка Евро состоялась в Стамбуле. По ее итогам наши девушки попали в группу "D". Противостоять им будут Словакия, Германия, Белоруссия, Испания и Швейцария.

Джокович легко вышел в полуфинал турнира в Мельбурне

В группу "А" вошли действующий чемпион Европы Сербия, а также Турция, Болгария, Франция, Финляндия и Греция. В группе "В" сыграют Польша, Италия, Бельгия, Украина, Словения и Португалия, в "С" - Венгрия, Хорватия, Голландия, Азербайджан, Румыния и Эстония.

Евро-2019 будет отличаться от предыдущих новым форматом - количество сборных в финальной стадии увеличено с 16 до 24.

Кроме того, впервые в истории турнир принимают сразу четыре страны.

Спорт Волейбол
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