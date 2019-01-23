Российские спасатели поздравили белорусских с юбилеем

В Минске на 20-летии МЧС Беларуси побывала представительная делегация российских спасателей во главе с первым заместителем министра Александром Чуприяном.

История совместных операций двух ведомств богата на события.

Так, в 1998 году, когда ураган оставил без электричества многие белорусские села, МЧС России доставило в пострадавшие районы телефонный кабель, трансформаторы и изометры общим весом около 100 тонн на сумму более двух миллионов рублей. В 2004-2009 годах Ми-26 МЧС России и Ми-26 МЧС Беларуси в составе одной авиа­группы на контрактной основе осуществляли дежурство в Греции в целях экстренного реагирования на пожары. Летом 2010 года для оказания помощи России в тушении лесных пожаров МЧС Беларуси направило сводный отряд из 144 человек и 20 единиц техники (а также пожарный вертолет Ми-8). А 12 апреля 2011 года после теракта в минском метро из Москвы была направлена бригада психологов Центра экстренной психологической помощи МЧС России.

Перед началом праздничного концерта глава МЧС Беларуси Владимир Ващенко вручил Александру Чуприяну памятную медаль, а тот, в свою очередь, преподнес белорусскому коллеге уменьшенную копию бронзового памятника спасателям, оригинал которого установлен перед входом в МЧС России.

По мере строительства первой белорусской АЭС активизируется и взаимодействие в области безопасности в этой новой для белорусов сфере. Белорусские коллеги принимали участие в учениях по ликвидации условных радиационных аварий на Балаковской, Ростовской и Смоленской АЭС. А в сентябре 2016 года представители МЧС Беларуси совместно с представителями МЧС России, "Росэнергоатома" и наблюдателями из Германии, Франции, Швеции приняли участие в международных комплексных противоаварийных учениях по ликвидации последствий возможной радиационной аварии на Белоярской АЭС.

Масштабная совместная работа ожидает белорусов и россиян в рамках Программы преодоления последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС

Масштабная работа ожидает белорусов и россиян в рамках Программы совместной деятельности по защите населения и реабилитации территорий, пострадавших от чернобыльской катастрофы. Ее концепция в самом конце 2018 года была одобрена на заседании Совета Министров Союзного государства. Цель Программы - дальнейшая рекультивация земель и снижение на 40 процентов рисков радиационного характера на трансграничных территориях Союзного государства путем создания и развития совместной инфраструктуры аварийной готовности и регулирования безопасности при использовании атомной энергии.

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- Активное взаимодействие наших министерств значительно повышает возможности по предотвращению чрезвычайных ситуаций и борьбе с ними, - говорится в приветствии по случаю юбилея главы МЧС России Евгения Зиничева. По его словам, сегодня чрезвычайное ведомство Беларуси располагает всем необходимым для решения самых сложных задач. Пожарные и спасатели Беларуси - это люди особого склада, всегда готовые к самопожертвованию ради спасения других.