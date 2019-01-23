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23.01.2019 10:10
Рубрика: Культура

Российский фильм вошел в конкурс Роттердамского кинофестиваля

Текст: Сусанна Альперина
23 января открывается первый Международный кинофестиваль года - Роттердамский IFFR. Впервые за пять лет в его конкурсе участвует российская картина. Это режиссерский полнометражный дебют известного актера Григория Добрыгина "Sheena667". Фильм поборется за награду Tiger Competition с остальными претендентами. О картине пока что известно лишь то, что главные роли в ней сыграют Юлия Пересильд и Владимир Свирский. Их героев зовут Оля и Вадим и живут они в Вышнем Волочке. У пары есть свой автосервис и планы, но что произойдет, когда в их жизнь войдет "третий лишний" - интернет? В фильме также снимались известные российские и иностранные артисты.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Главные герои фильма - ровесники режиссера, им немного за 30. Самому Добрыгину - 32. Он успел себя уже попробовать в разных сферах киноиндустрии. Прежде всего, как актер - в российских и зарубежных проектах. За роль в фильме Алексея Попогребского "Как я провел этим летом" в 2010 году он получил премию Берлинского кинофестиваля "Серебряный медведь". Он снимался в таких картинах, как "Черная молния", "Матильда", "Самый опасный человек", "Территория" и других. Пробовал себя как режиссер в коротком метре - фильмы "Измена", "Верпаскунген", "Щель" с Уиллемом Дефо и другие. Обозреватель "РГ" расспросила Григория Добрыгина о новой работе.

Фото: kinopoisk.ru
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Что уже можно рассказать о фильме? Вы знали, что его возьмут в Роттердам, или объявление было для вас неожиданным?

Григорий Добрыгин: Обычно о приглашении на фестиваль режиссер и продюсер узнают раньше официального объявления. Бурная реакция сменилась легкой паникой, на момент новости у нас не было финальной версии монтажа, звука, графики.

А почему вы решили подать картину именно на этот фестиваль?

Григорий Добрыгин: Все случилось спонтанно, фильм еще не был готов, сроки подачи прошли, но появилась возможность показать картину отборщику. А дальше все произошло: пришло предложение, от которого решил не отказываться. Для картины Роттердам - это правильный первый показ.

Фильм "Sheena667" уже готов?

Григорий Добрыгин: Он в работе. Готовим к фестивальной премьере.

А что можно о нем рассказать? Прочла, что партнер Юлии Пересильд - Владимир Свирский...

Григорий Добрыгин: ...Вы знаете его, он дебютировал в фильме Сергея Лозницы "В тумане". Премьера была несколько лет назад в Каннах. Он - актер театра "Мастерская Петра Фоменко" - не часто появляется в кино. Помимо Юли и Володи, в фильме "Sheena667" американская дебютантка Джордан Роуз Фрай, Надежда Маркина, Алексей Вертков, Юрий Кузнецов, Павел Ворожцов, Наталья Ноздрина и другие.

То есть масштабная работа?

Григорий Добрыгин: Для меня масштабная потому, что это не короткий метр, а полный, другая дистанция, которая требует иного дыхания, расстановки сил и запаса прочности.

Вы пошли в режиссеры, потому что вам надоело быть зависимым, как актер? Или захотелось реализоваться?

Григорий Добрыгин: Одно другого не исключает.

Название "Sheena667" необычное. Имеется в виду обычная автомобильная шина?

Григорий Добрыгин: Название не переводится. Для русского зрителя не будет переводиться и сохранит свое написание латиницей.

И пока люди не пошли в кино, они не должны знать что это?

Григорий Добрыгин: Да, так будет веселее.

Фото: "Вольга"
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Когда можно будет посмотреть это кино? В кинотеатрах, в Сети?

Григорий Добрыгин: В январе - в Роттердаме, в феврале - в Берлине (будет показ в рамках кинорынка), а когда в России - не знаю. Нет еще планов по прокату, нет прокатчиков и даже мыслей об этом.

У вас есть продюсерский опыт, вы один из продюсеров "Лалай-Балалай" - эта короткометражка очень круто пошла по различным фестивалям, выиграла много призов.

Григорий Добрыгин: Тоже так считаю. Интересно заниматься не только собой, но и помогать друзьям реализовывать их идеи. И если это еще и так здорово и лихо, то нужно это делать.

То есть "Sheena667" тоже в надежных руках?

Григорий Добрыгин: Если мы почти закончили фильм, то, наверное, да.

Между тем

В этом году на Роттердамском кинофестивале Россия представлена довольно широко. В других программах кинофестиваля участвуют такие фильмы, как "Человек, который удивил всех" Натальи Меркуловой и Алексея Чупова, "Сердце мира" Наталии Мещаниновой и "Лето" Кирилла Серебренникова. Так что несколько российских кинематографистов поедут в Нидерланды представлять свои работы.

Кстати

В 2014 году в конкурсе Роттердамского кинофестиваля была российская картина "Комбинат "Надежда" Наталии Мещаниновой.

История

С Уиллемом Дефо - трехкратным номинантом на премии "Оскар" и "Золотой Глобус" Григорий Добрыгин познакомился на съемках фильма Антона Корбейна "Самый опасный человек", основанном на одноименном романе Джона ле Карре. Добрыгин играл в нем русско-чеченского эмигранта, а Дефо - владельца банка. На съемках они догововорились когда-нибудь поработать вместе. Спустя время Добрыгин взялся, как режиссер, за короткометражку "Щель" (Mind the Gap) и напомнил Дефо об их договоренности. Рассказал, что фильм готовится специально для благотворительного аукциона. Уиллем Дефо не стал отказывать и бесплатно снялся в этой ленте, которую потом на аукционе продали за 7 млн рублей.

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