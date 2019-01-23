Ространснадзор изучит информацию о рейсе "Сургут-Москва"

Ространснадзор изучает информацию, связанную с попыткой захвата самолета, который вчера выполнял рейс "Сургут-Москва".

В службе не исключают, что если коллеги (следственные органы) найдут нарушения, то Ространснадзор проведет проверку на предмет выполнения воздушного законодательства и нормативов.

Рейсом SU1515 "Сургут-Москва", совершил вынужденную посадку в аэропорту Ханты-Мансийска. Причиной стало то, что во время полета один из пассажиров пытался прорваться в кабину пилотов, изменить курс полета, направив борт, в Афганистан.