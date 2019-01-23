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Самый мощный игровой ноутбук уже в России, названа цена

23.01.2019,  
11:48
Текст:  Богдан Бобров
Фото: ASUS Фото: ASUS
Фото: ASUS

Компания ASUS под брендом ROG (Republic of Gamers) представила в Москве новую линейку игровых устройств.

Игровые ноутбуки ROG. Фото: Asus

Условно новинки можно поделить на три категории. Первая - самые тонкие в мире ноутбуки ROG Zephyrus с индексами GX701 и GX531 с графикой GeForce RTX 2080 на борту. Далее, ROG Strix Scar II под номерами GL504 и GL704 со сверхтонкими рамками вокруг экрана с частотой обновления в 144 Гц с откликом в 3 миллисекунды. И гвоздь программы - ROG G703. Тайваньский производитель заявляет, что это самый быстрый игровой ноутбук в мире, получивший фабричный разгон с полной разблокировкой всех параметров.

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Использование связки последних процессоров Intel Core i7 и GeForce RTX делает представленные аппараты монструозно высокопроизводительными. Чтобы охладить всю эту мощь задействована активная система охлаждения.

Лэптопы поступят в продажу в феврале. Ценник самого компактного Strix Scar II GL504 начинается с 159 990 рублей, а флагманского ROG G703 перевалит за отметку в 264 тысячи.

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