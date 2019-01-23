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Самый мощный в мире смартфон поступает в продажу за 26 тысяч рублей

23.01.2019,  
13:45
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: Lenovo Фото: Lenovo
Фото: Lenovo

На торговой площадке JD.com стартовал прием предварительных заказов на смартфон Lenovo Z5 Pro GT. Стоимость новинки составляет 2698 юаней, или примерно 26 тысяч рублей.

Lenovo Z5 Pro GT. Фото: Lenovo

За первые сутки пользователи Сети оставили более 100 тысяч заявок на приобретение смартфона - на JD.com и официальном сайте Lenovo. Популярность китайского девайса от именитого производителя объясняется тем, что в бенчмарке AnTuTu смартфон набрал 371 тысячу баллов, показав абсолютный рекорд всех времен.

По результатам измерений производительности Lenovo Z5 Pro GT оставил другие смартфоны далеко за кормой. Так, Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro набрали в тесте AnTuTu чуть более 300 тысяч баллов.

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Новый флагман Lenovo выполнен в форм-факторе слайдера, оборудован топовым процессором Qualcomm Snapdragon 855, графический процессор Adreno 640, AMOLED-экраном с диагональю 6,39 дюйма, двойной основной камерой 24+16 мегапикселей и двойной фронтальной 16+8 мегапикселей, а также встроенным в экран сканером отпечатка пальца.

За 26 тысяч рублей предлагается базовая версия на 6/128 гигабайт памяти, продвинутая модель с 12/512 гигабайтами памяти обойдется дороже - в 4400 юаней, или 43 тысячи рублей.

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