Самый мощный в мире смартфон поступает в продажу за 26 тысяч рублей

На торговой площадке JD.com стартовал прием предварительных заказов на смартфон Lenovo Z5 Pro GT. Стоимость новинки составляет 2698 юаней, или примерно 26 тысяч рублей.

Lenovo Z5 Pro GT. Фото: Lenovo

За первые сутки пользователи Сети оставили более 100 тысяч заявок на приобретение смартфона - на JD.com и официальном сайте Lenovo. Популярность китайского девайса от именитого производителя объясняется тем, что в бенчмарке AnTuTu смартфон набрал 371 тысячу баллов, показав абсолютный рекорд всех времен.

По результатам измерений производительности Lenovo Z5 Pro GT оставил другие смартфоны далеко за кормой. Так, Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro набрали в тесте AnTuTu чуть более 300 тысяч баллов.

Новый флагман Lenovo выполнен в форм-факторе слайдера, оборудован топовым процессором Qualcomm Snapdragon 855, графический процессор Adreno 640, AMOLED-экраном с диагональю 6,39 дюйма, двойной основной камерой 24+16 мегапикселей и двойной фронтальной 16+8 мегапикселей, а также встроенным в экран сканером отпечатка пальца.

За 26 тысяч рублей предлагается базовая версия на 6/128 гигабайт памяти, продвинутая модель с 12/512 гигабайтами памяти обойдется дороже - в 4400 юаней, или 43 тысячи рублей.