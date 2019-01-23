Сергей Данкверт рассказал о причинах снижения качества хлеба

Жалобы хлебопеков на преобладание зерна низкого качества в урожаях последних лет отчасти справедливы, рассказал в интервью "РГ" руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Стал важен объем, то есть валовый сбор зерна, при этом его качество вторично, отметил он. "И это последствия работы не самого сельского хозяйства, а результат того, что сделали союзы и экспортеры. Им ведь безразлично, какое зерно покупать, - сказал руководитель Россельхознадзора. - Стал важен объем, то есть валовый сбор зерна, при этом качество вторично. Предыдущий и нынешний министры сельского хозяйства начали в это более детально вникать".

В России любая компания может зарегистрироваться и стать экспортером зерна и такого нет больше почти нигде, продолжил глава надзорного ведомства. "Вот, беседовал недавно с иракской делегацией, они спрашивают, а у вас ведь государственные компании экспортируют зерно. Мне даже отвечать неудобно, что нет, у нас полная демократия, экспортом может заняться каждый без истории и без регистрации в реестре экспортеров", - сказал Сергей Данкверт.

По мнению руководителя Россельхознадзора, надо, как минимум, вести реестр экспортеров, хлебопроизводителей, элеваторов, отгрузочных площадок. При этом может быть просто заявительный характер для включения в реестр, а дальше надо работать при выявлении нарушений, уточнил он.

Кроме того, необходимо в первую очередь поддерживать государственными мерами тех, кто производит качественное зерно. И выделять деньги не просто на гектар выращенной продукции, а тем, кто производит качественное зерно выше 3 и 4 классов.

Также надо стимулировать производство отдельных культур, например, выращивание кукурузы и сои. "Цены на пшеницу, на производство которой мы нацелены в последние годы, очень нестабильны. С кукурузой другая ситуация - и по стоимости, и по спросу на мировых рынках. Есть также спрос на сою, лен масличный, рапс, в том числе в Европе", - уточнил Сергей Данкверт.

Полный текст интервью руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта читайте в ближайшем номере "Российской газеты".