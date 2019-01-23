Синоптики назвали самые холодные дни года

В южные регионы Западной Сибири циклон принесет снег и метели. На Дальнем Востоке ненастно на востоке Чукотского округа, здесь метели и снег. Осадки с сильным ветром и на юге региона.

В Томской, Новосибирской, Кемеровской областях и республике Алтай, а также в центральных районах Красноярского края относительно тепло. В Забайкалье температура выше климатической нормы.

До конца этой недели в Москве продержится морозная погода, сообщила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина. В столичном регионе по ночам температура будет опускаться до 20 градусов мороза. Днем -10...-15 градусов.

В Гидрометцентре уточнили, что такая погода традиционна для этого месяца. Конец января считается самым холодным периодом в году, в столице среднесуточная температура устанавливается на уровне -10 градусов. С начала февраля температура постепенно начинает повышаться. На большей части Центрального округа сохранится морозная погода. Обычно морозы держатся 2-3 дня, но раз в 3-4 года этот период может затянуться на неделю. И, похоже, 2019-й - как раз такой год.

В ночь на 24 января холоднее всего будет на северо-востоке: в Коми и Ненецком округе. По ночам температура воздуха там опустится до 20-25 градусов мороза, днем потеплеет до 15-20 градусов. Холодно в Поволжье: 21-26 градусов мороза по ночам, днем 13-18 градусов. Теплее в районах Центрального Черноземья: ночью 13-18 мороза, днем - до 11 градусов ниже нуля.

К концу недели потепление на 7 градусов ждет Саратовскую и Самарскую области, на смену морозам придет метель с ветром до 18 метров в секунду. А потом снова в это регионы придет похолодание. Также сильный снег и метель в четверг - в Тамбовской, Воронежской, Белгородской, Курской областях.