Синоптики назвали самые холодные дни года

Новости

Осужден создавший систему слежения за погранкораблями житель Камчатки 06:00
Ниагарский водопад покрылся льдом из-за морозов в США 05:59
Конгрессмены выступили против желания Трампа покинуть НАТО 05:48
Владивосток "заминировали" хулиганы 05:46
Жителя Колымы осудили за поджог друга в гараже 05:16
Все школы Якутска закрыли на неделю из-за гриппа 05:04
Мадуро решил пересмотреть отношения с США 05:00
Экс-замглавы хабаровского "Водоканала" осужден на четыре года 04:41
Метившего своих секс-рабынь сутенера осудили в США 04:24
Из школ и торговых центров Владивостока эвакуированы люди 04:07
Аэропорт Нью-Йорка закрыли из-за сообщений о дронах 03:45
Знаменитого тигра Амура из Приморья хотят поселить в клетку на Кубани 03:33
Постпред Сирии в ООН: Мы нанесем удар по аэропорту Тель-Авива 03:00
Противники Мадуро собрались у здания Верховного суда Венесуэлы 02:30
Израильские военные совершили атаку по сектору Газа 02:12
В Буэнос-Айресе из-за аварии прекратило работу метро 01:43
Четверо мужчин готовили атаку на мусульманский поселок в США 01:33
Перевозивший зерно поезд сошел с рельсов в Канаде 01:15
Террористы атаковали сирийские войска в Идлибе 00:52
Пушков указал Ягланду на истинных виновников кризиса в Совете Европы 22.01.2019
Появилось видео избиения Виторганом Богомолова 22.01.2019
Минздрав Крыма оценил состояние моряков сгоревших танкеров 22.01.2019
Сбербанк признан вторым по силе брендом мира 22.01.2019
В Москве автохам напал на "скорую помощь" 22.01.2019
Президент федерации борьбы Грузии задержан за избиение спортсмена 22.01.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
За что отвечает хозяин квартиры, если в ней лопнула труба водопровода
За что отвечает хозяин квартиры, если в ней лопнула труба водопровода
ВС защитил права автомобилистов, попавших в ДТП не по своей вине
ВС защитил права автомобилистов, попавших в ДТП не по своей вине
24 января в "РГ" пройдет конференция о страховании жилья от ЧС
24 января в "РГ" пройдет конференция о страховании жилья от ЧС
23.01.2019 05:00
Рубрика: Общество

Синоптики назвали самые холодные дни года

Текст: Ирина Жандарова
В южные регионы Западной Сибири циклон принесет снег и метели. На Дальнем Востоке ненастно на востоке Чукотского округа, здесь метели и снег. Осадки с сильным ветром и на юге региона.
Фото: Иван Лексунин/РГ Фото: Иван Лексунин/РГ
Фото: Иван Лексунин/РГ
В Москве зафиксировали самую холодную ночь с начала года

В Томской, Новосибирской, Кемеровской областях и республике Алтай, а также в центральных районах Красноярского края относительно тепло. В Забайкалье температура выше климатической нормы.

До конца этой недели в Москве продержится морозная погода, сообщила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина. В столичном регионе по ночам температура будет опускаться до 20 градусов мороза. Днем -10...-15 градусов.

В Гидрометцентре уточнили, что такая погода традиционна для этого месяца. Конец января считается самым холодным периодом в году, в столице среднесуточная температура устанавливается на уровне -10 градусов. С начала февраля температура постепенно начинает повышаться. На большей части Центрального округа сохранится морозная погода. Обычно морозы держатся 2-3 дня, но раз в 3-4 года этот период может затянуться на неделю. И, похоже, 2019-й - как раз такой год.

В Гидрометцентре объяснили природу ночной снежной грозы

В ночь на 24 января холоднее всего будет на северо-востоке: в Коми и Ненецком округе. По ночам температура воздуха там опустится до 20-25 градусов мороза, днем потеплеет до 15-20 градусов. Холодно в Поволжье: 21-26 градусов мороза по ночам, днем 13-18 градусов. Теплее в районах Центрального Черноземья: ночью 13-18 мороза, днем - до 11 градусов ниже нуля.

К концу недели потепление на 7 градусов ждет Саратовскую и Самарскую области, на смену морозам придет метель с ветром до 18 метров в секунду. А потом снова в это регионы придет похолодание. Также сильный снег и метель в четверг - в Тамбовской, Воронежской, Белгородской, Курской областях.

Общество Ежедневник Погода Наука и образование Гидрометцентр РФ
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Из школ и торговых центров Владивостока эвакуированы люди
Постпред Сирии в ООН: Мы нанесем удар по аэропорту Тель-Авива
Путин: Решение по мирному договору должно быть приемлемо для РФ и Японии
Число погибших при крушении Ту-22М3 под Мурманском возросло до трех
Опубликовано видео штурма салона угнанного самолета Сургут-Москва