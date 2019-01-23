Скончался Пулитцеровский лауреат писатель Рассел Бейкер

В штате Вирджиния (США) скончался известный американский писатель и журналист Рассел Бейкер, передает Газета.ru. Ему было 93 года.

Бейкер дважды был отмечен Пулитцеровской премией. Первая награда была присуждена за автобиографический роман "Взросление". Второй раз он был отмечен за статьи в колонке "Обозреватель", которую он вел в газете The New York Times на протяжении 36 лет, с 1962 по 1998 год.

Кроме Пулитцеровской, Бейкер был отмечен еще целым рядом писательских и журналистских наград, включая престижную в США премию Джорджа Полка.