Служащие унитарных предприятий не будут получать больше министерских

"До сегодняшнего дня у ФГУП было больше возможностей для установления более высоких зарплат, чем у органов исполнительной власти, которые выступают их учредителями. А люди склонны переходить на работу туда, где платят больше, поэтому квалифицированные кадры "перетекали" из министерств в подведомственные им учреждения. Норма об уравнивании зарплат поможет исправить эту ситуацию", - прокомментировал "РГ" проректор РАНХиГС, доктор экономических наук Андрей Марголин.

Зарплата чиновника невысокого уровня в федеральном министерстве варьируется в пределах от 40 до 100 тысяч рублей, а в подведомственном ФГУПе за выполнение тех же функций ему могут предложить 100-120 тысяч рублей, приводит пример бывший министр труда РФ (1998-2000) Сергей Калашников.

В Министерстве финансов, которое выступило разработчиком документа, "Российской газете" пояснили, что постановление предусматривает введение соотношения между зарплатами работников федеральных органов исполнительной власти и подведомственных им учреждений. "Заложенный в постановлении подход создаст условия для соблюдения общего принципа обеспечения сопоставимости объемов бюджетных ассигнований, предусматриваемых на оплату труда работников как федерального государственного органа, так и соответствующего подведомственного ему учреждения", - заявили в Минфине.

Новые нормы не коснутся формирования зарплат врачей, педагогов, ученых и работников культуры, а будут распространяться лишь на сотрудников учреждений, которые созданы для хозяйственного, документационного, информационного обеспечения деятельности учредителя. Внести изменения в положения об оплате труда работников подведомственных учреждений федеральные органы-учредители должны будут до 1 апреля 2019 года. Властям регионов и главам муниципалитетов тоже рекомендовано руководствоваться нормами постановления для определения уровня зарплат работников государственных и муниципальных унитарных предприятий, подведомственных им.