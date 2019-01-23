СНГ разрабатывает концепцию инфообмена по борьбе с преступностью

Концепция оперативного обмена данными между структурами СНГ в сфере безопасности и правопорядка по вопросам борьбы с преступностью, рассчитанная до 2025 года, разрабатывается экспертным сообществом Содружества.

Об этом сообщил БЕЛТА Эдуард Деревянко - один из участников заседания экспертной группы по разработке данного проекта, которое проходит 23-24 января в Исполнительном комитете СНГ в белорусской столице.

Документ уже вынесен на рассмотрение экспертов. Теперь ему предстоят внутригосударственные процедуры по окончательному согласованию "с целью подготовки вынесения концепции на рассмотрение Совета глав государств СНГ", - пояснил Деревянко. По его словам, предметом нынешнего двухдневного обсуждения станет совершенствование каналов передачи данных, а также возможность внедрения на национальном уровне единого формата обмена данными в электронном виде.

Актуально, уточнил эксперт, и обновление автоматизированных систем информационного обеспечения правоохранительной деятельности стран Содружества, оптимизации их информационной структуры и функциональных характеристик. "Нужно, учитывая специфику стран и законодательную базу, прийти к общему решению, что позволит более оперативно и эффективно обмениваться информацией", - специалист.

Он дал понять, что это не простая задача, поэтому на заседание в Минск приехали представительные делегации от каждой из стран СНГ. "На обсуждение будет предложено трехуровневое решение вопросов борьбы с преступностью. Первый этап - принятие на уровне Совета глав государств концепции, которая позволит определить направления работы. Второй - подготовка договора по обмену информацией, в котором будут определены участники этого процесса. Такой документ будет выноситься на рассмотрение Совета глав правительств. Третий этап - это подготовка регламента с определением механизмов реализации обмена".

Речь идет о том, добавил эксперт СНГ, как будет передаваться информация, какие технологии будут использоваться, как будет обеспечена безопасность этих каналов, где будет находиться база данных и как будут использоваться существующие базы.

Кроме того, во время заседания экспертной группы по разработке механизма обмена информацией в области противодействия трансграничной преступности планируется проработать и адекватные меры реагирования в отношении лиц, по которым имеются сведения об их участии в вооруженных конфликтах на территориях третьих стран. Важной задачей назвал Деревянко и вопросы совершенствования совместных действий в отношении лиц, находящихся в межгосударственном розыске, в том числе к которым не избиралась мера процессуального принуждения в виде заключения под стражу.

Создание на площадке Исполкома СНГ межгосударственной экспертной группы, информирует агентство, инициировано Советом министров внутренних дел государств СНГ и Советом командующих пограничными войсками.