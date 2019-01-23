США не примут участия в Минской книжной ярмарке

В начале февраля внимание литераторов и книголюбов со всего мира будет приковано к одной из крупнейших книжных выставок в СНГ и в Восточной Европе - Минской международной книжной выставке-ярмарке, где почетным гостем в этом году должны были стать Соединенные Штаты Америки. Однако шатдаун помешал этим планам сбыться: на своем официальном сайте (который, кстати, приостанавливает свою работу на неопределенный срок) посольство США в Республике Беларусь сообщило, что страна не сможет принять участие в ярмарке в связи с приостановкой финансирования правительства США.

Шатдаун продолжается рекордно долго из-за разногласий в конгрессе между президентом Дональдом Трампом, который не желает одобрять бюджет, если в нем не учтут средства на строительство стены на границе с Мексикой, и отказывающимися это делать демократами.

"Американское книгоиздание "понесло большую утрату". Вряд ли мы в этой ситуации можем ему чем-нибудь помочь, но пару стеллажей на своем стенде, наверное, можем безвозмездно предоставить под литературные новинки", - отметил руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский.

Тем временем Россия, традиционный гость выставки, подготовила насыщенную культурную программу, в рамках которой популярные писатели и поэты встретятся с читателями в Минске. Среди них Евгений Водолазкин, Нина Дашевская и журналисты "Российской газеты" - Николай Долгополов, Павел Басинский, Максим Макарычев.

Все секреты программы ярмарки пока не раскрываются, однако одно можно сказать наверняка: девизом этого года неспроста стала фраза "Больше, чем книги". Впервые к ярмарке приурочен гастрофест: в минских кафе и ресторанах гости смогут попробовать традиционные белорусские блюда, о которых рассказано в книгах. Например, много рецептов можно позаимствовать у Якуба Коласа - его поэма "Новая земля" недаром считается "энциклопедией сельской жизни".