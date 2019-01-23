Московский окружной военный суд вынес обвинительный приговор трем участникам запрещенного в России экстремистского движения "Артподготовка".

Олег Дмитриев, Сергей Озеров и Олег Иванов признаны виновными в подготовке теракта на территории Москвы. Первые двое получили по восемь лет лишения свободы, а третьему дали на год меньше. Все осужденные будут отбывать заключение в колонии строгого режима.

В своем выступлении в прениях прокурор просил для обвиняемых по девять лет заключения. Гособвинитель заявил, что фигуранты уголовного дела планировали 5 ноября 2017 года "по образу майдана" совершить поджог зданий органов госвласти, находящихся в центре Москвы.

В суде было установлено, что они вступили в сговор между собой и запланировали теракты при помощи "коктейлей Молотова", но не смогли довести свой умысел до конца по независящим от них обстоятельствам.

Во время обысков в местах, где они проживали, были обнаружены бутылки с зажигательной смесью, канистры с горюче-смазочными материалами и другие составляющие опасных взрывчатых веществ типа "коктейлей Молотова".

Все трое, по данным следствия, безработные и имеют навыки конспирации.

Кроме того, преступники планировали вести пропагандистскую деятельность. Через анонимные каналы в интернете они пытались выставить различные требования органам власти.

По данным ФСБ, незарегистрированное движение "Артподготовка" и одноименный интернет-проект созданы Вячеславом Мальцевым "с целью организации в России революции". В июле 2017 года против Мальцева было заведено уголовное дело об экстремизме. Он уехал за границу, опасаясь ареста.