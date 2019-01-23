Свидетель по делу Серебренникова рассказал про обналичивание денег

Интересное заседание прошло в среду в Мещанском суде Москвы, где продолжается слушание уголовного дела "Седьмой студии". Напомним, что фигурантов этого дела, среди которых и известный режиссер Кирилл Серебренников, обвиняют в хищении бюджетных денег, выделенных Министерством культуры на театральный проект "Платформа". Никто из подсудимых, кроме главного бухгалтера Нины Масляевой своей вины не признают.

Так вот, сегодня на процессе выступил один из свидетелей - продюсер и он же индивидуальный предприниматель Валерий Синельников. Свидетель рассказал, что обналичивал бюджетные деньги по просьбе руководства компании и передавал их главному бухгалтеру. Синельников раскрыл схему аферы по обналичиванию денег.

Судя по его рассказу, в октябре 2011 года главный бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева пригласила его на премьеру спектакля и познакомила с генеральным директором студии Юрием Итиным.

"Разговор был один на один в его кабинете. Мне предложили заключать фиктивные договоры и обналичивать деньги", - заявил Синельников.

Судя по его рассказу, криминальная схема работала следующим образом. Главбух Масляева на электронную почту индивидуального предпринимателя присылала договоры, он их корректировал, подписывал и отправлял ей обратно измененные документы. После этого на расчетный счет в банке Синельникову приходил перевод. Он снимал деньги и наличные привозил в Москву лично и передавал Масляевой.

По словам свидетеля, он сам обналичил 25 миллионов рублей и занимался только обналичкой

Естественно делал он это небезвозмездно. Процентная ставка за услугу у Синельникова была 9 процентов.

По предположению свидетеля только он сам обналичил 25 миллионов рублей. А еще Синельников заметил, что не выполнял никакой другой работы для "Седьмой студии", кроме обналички. Что свидетелю, по его словам, было обидно, ведь он предлагал и "мог бы исполнить эти договоры", но ему отказали. Синельников сказал, что точно по такой же схеме один раз работал с "Гоголь-центром". Таких предпринимателей и фирм по версии следствия было несколько.

Официально по платежным ведомостям зарплата Серебренникова составляла 35 тысяч рублей, Итина - 45 тысяч, Малобродского, Вороновой и Войкиной - по 25 тысяч. На самом деле Серебренников получал ежемесячно до 240 тысяч рублей, Итин - до 200 тысяч, Малобродский, Филимонова и Воронова по 100 тысяч.

По подсчетам главбуха Масляевой, которые она выложила следствию, на мероприятия проекта "Платформа" тратили около 30 миллионов рублей в год. Всего 90 миллионов рублей за три года. Оставшиеся 120 миллионов рублей, по мнению следствия, похитили Серебренников, Итин, Малобродский и Воронова. Сама Масляева украла около пяти миллионов рублей.