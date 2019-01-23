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23.01.2019 16:29
Рубрика: Происшествия

Наличные для "Седьмой студии"

Свидетель по делу Серебренникова рассказал про обналичивание денег
Текст: Наталья Козлова

Интересное заседание прошло в среду в Мещанском суде Москвы, где продолжается слушание уголовного дела "Седьмой студии". Напомним, что фигурантов этого дела, среди которых и известный режиссер Кирилл Серебренников, обвиняют в хищении бюджетных денег, выделенных Министерством культуры на театральный проект "Платформа". Никто из подсудимых, кроме главного бухгалтера Нины Масляевой своей вины не признают.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Так вот, сегодня на процессе выступил один из свидетелей - продюсер и он же индивидуальный предприниматель Валерий Синельников. Свидетель рассказал, что обналичивал бюджетные деньги по просьбе руководства компании и передавал их главному бухгалтеру. Синельников раскрыл схему аферы по обналичиванию денег.

Судя по его рассказу, в октябре 2011 года главный бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева пригласила его на премьеру спектакля и познакомила с генеральным директором студии Юрием Итиным.

"Разговор был один на один в его кабинете. Мне предложили заключать фиктивные договоры и обналичивать деньги", - заявил Синельников.

Судя по его рассказу, криминальная схема работала следующим образом. Главбух Масляева на электронную почту индивидуального предпринимателя присылала договоры, он их корректировал, подписывал и отправлял ей обратно измененные документы. После этого на расчетный счет в банке Синельникову приходил перевод. Он снимал деньги и наличные привозил в Москву лично и передавал Масляевой.

По словам свидетеля, он сам обналичил 25 миллионов рублей и занимался только обналичкой

Естественно делал он это небезвозмездно. Процентная ставка за услугу у Синельникова была 9 процентов.

По предположению свидетеля только он сам обналичил 25 миллионов рублей. А еще Синельников заметил, что не выполнял никакой другой работы для "Седьмой студии", кроме обналички. Что свидетелю, по его словам, было обидно, ведь он предлагал и "мог бы исполнить эти договоры", но ему отказали. Синельников сказал, что точно по такой же схеме один раз работал с "Гоголь-центром". Таких предпринимателей и фирм по версии следствия было несколько.

Завершен допрос Кирилла Серебренникова по делу "Седьмой студии"

Официально по платежным ведомостям зарплата Серебренникова составляла 35 тысяч рублей, Итина - 45 тысяч, Малобродского, Вороновой и Войкиной - по 25 тысяч. На самом деле Серебренников получал ежемесячно до 240 тысяч рублей, Итин - до 200 тысяч, Малобродский, Филимонова и Воронова по 100 тысяч.

По подсчетам главбуха Масляевой, которые она выложила следствию, на мероприятия проекта "Платформа" тратили около 30 миллионов рублей в год. Всего 90 миллионов рублей за три года. Оставшиеся 120 миллионов рублей, по мнению следствия, похитили Серебренников, Итин, Малобродский и Воронова. Сама Масляева украла около пяти миллионов рублей.

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Мещанский суд Москвы Дело режиссера Кирилла Серебренникова
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