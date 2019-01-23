Тарасова и Морозов идут вторыми после короткой программы на ЧЕ

Российская спортивная пара Евгения Тарасова - Владимир Морозов, которая приехала на чемпионат Европы в Минск в роли действующих победителей, в короткой программе стала только второй. Лидируют французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре, на третьем месте - итальянцы Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе.

В этом сезоне Тарасова и Морозов вернулись к олимпийской короткой программе на музыку Рахманинова. Однако это не помогло им откатать хорошо знакомую композицию чисто. Ребята ошиблись на параллельном прыжке, а также "разошлись" на вращениях. Судьи поставили им 73,90 балла.

- У меня была грубая ошибка, которая стоила нам баллов. Не было тех эмоций, которые настраивают на чистый прокат, - отметила Тарасова. - Будем настраиваться на произвольную. Отставание можно отыграть. Все восполнимо.

Ванесса Джеймс Морган Сипре за свой прокат короткой программы набрали 76,55. Это их лучший результат в сезоне.

Напомним, что они уже обыгрывали россиян в очной борьбе. Джеймс - Сипре стали победителями финала Гран-при. Тарасова и Морозов заняли тогда третье место.

Итальянцы Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе занимают промежучтоное третье место с результатом 73,70 балла.