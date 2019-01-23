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Рубрика: В мире

Террористы атаковали сирийские войска в Идлибе

Две группы боевиков численностью почти 400 человек атаковали сирийские войска в зоне деэскалации "Идлиб".

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Укрепление ПВО Сирии изменило баланс сил на Ближнем Востоке

"Бандформирования "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в России) появились в районе населенных пунктов Абу-Духур и Абу-Шарджа", - рассказали в министерстве обороны РФ. В качестве тяжелой артиллерии боевики использовали 15-20 пикапов с крупнокалиберными пулеметами. За рулем одного автомобиля находился смертник.

Террористам удалось вклиниться в оборону сирийской армии на глубину до полутора километров. После чего они были остановлены, и вернулись на исходные позиции.

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