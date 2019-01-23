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23.01.2019 21:55
Рубрика: В мире

Трамп признал лидера оппозиции Венесуэлы временным президентом

Текст: Екатерина Забродина
Фото: AP Photo/Fernando Llano Фото: AP Photo/Fernando Llano
Фото: AP Photo/Fernando Llano

Президент США Дональд Трамп, открыто выступающий на стороне венесуэльской оппозиции в ее набирающем обороты противостоянии с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, официально принял сторону Национальной ассамблеи, которая ранее объявила себя "единственным легитимным институтом" власти в Боливарианской республике.

Фото: REUTERS/CARLOS GARCIA RAWLINS
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Отныне Трамп будет считать "переходным" главой государства спикера парламента Хуана Гуаидо, который ранее сам таковым себя объявил, о чем американский президент сообщил в своем указе. Кроме того, республиканец пообещал задействовать "всю экономическую мощь и вес американской дипломатии", чтобы "содейстовать восстановлению демократии" в Венесуэле, говорится в заявлении Белого дома.

Напомним, что Гуаидо объявил переизбранного в мае 2018 года Николаса Мадуро "узурпатором", а пост президента, соответственно, вакантным. Этому предшествовало решение главы республики отстранить Национальную ассамблею, контролируемую оппозицией, от руководства страной и заменить ее Национальным учредительным собранием.

В мире Южная Америка Венесуэла
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