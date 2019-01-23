Турпоток россиян в Южную Корею превысил прошлом году 300 тысяч человек

Количество посетивших Южную Корею граждан РФ в 2018 году превысило 300 тысяч человек. Это следует из статистики по количеству посетивших в 2018 году иностранцев, опубликованной Национальной организацией туризма Кореи (НОТК).

Согласно опубликованным НОТК данным, в прошлом году в Южной Корее побывало более 15 миллионов 300 тысяч туристов. Это больше по сравнению с предыдущим 2017 года на 15,1 процента или на 1 миллион 320 тысяч человек.

В первой пятерке стран, представители которой чаще всего посещают Корею, находятся в первую очередь соседи по региону - Китай, Япония, Тайвань и Гонконг (соответственно 1-3 и 5 места), а также США (4 место).

Россия оказалась на 10-м месте, впервые превысив показатель в 300 тысяч человек. В прошлом году в Стране утренней свежести побывали более 302 тысячи соотечественников - 302 542 человека. Это на 11,9 процента больше, чем годом ранее.

Самыми популярными для россиян направлениями в Южной Корее являются Сеул и Пусан, а также отдых на курортном острове Чечжу. Хватает среди граждан РФ и тех, кто приезжает в Корею в качестве "медицинских туристов" - для получения различных услуг в сфере медицины.

Отметим, что двусторонний туристический обмен между Россией и Южной Кореей растет в последние годы быстрыми темпами. Во многом этому способствовал двусторонний безвизовый режим, который введен с 2014 года. По данным за первый квартал прошлого года, южнокорейцы стали в числе главных лидеров по темпом роста количества визитов в Россию. Корейцы чаще всего приезжают в РФ в Москву и Санкт-Петербург. Кроме того, особой популярностью среди жителей Южной Кореи пользуется Владивосток. Как пояснили в одной из местных туристических компаний, "Владивосток удобен тем, что расположен всего лишь в паре часов полета от нас. Кроме того, для корейцев это шанс за короткое время увидеть совершенно другую культуру, которая совершенна отлична от более привычных нам стран Азии. Некоторые называют Владивосток "близкой к Корее Европой".

Корейцы же в целом очень активно сами ездят за границу. По данным НОТК, в 2018 году был установлен рекорд. Число поездок корейцев за рубеж за год выросло на 8,3 процента, составив около 28 690 тысяч.