В армию не берут 135 тысяч призывников из-за ожирения

В российскую армию не попадают около 135 тысяч призывников - они освобождаются от военной службы по медицинским отводам по заболеваниям, связанным с нарушением питания.

Об этом со ссылкой на данные комиссии Минобороны сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, чьи слова приводит "Интерфакс".

На заседании партии "Единой России" в Госдуме Анна Попова уточнила, что речь идет о ежегодной статистике - озвученное количество призывников не попадают в армию каждый год.

При этом глава Роспотребнадзора отметила, что власти занимаются проблемами нездорового питания, результатами которого помимо ожирения могут стать также и другие заболевания, в том числе сердечно-сосудистые и сахарный диабет.