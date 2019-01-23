В Центре им. Мейерхольда сыграли в "Зарницу"

Как советское прошлое смыкается с антиутопическим будущим, а в нем вступают в действие древние и иррациональные силы, рассказал в премьерной постановке Центра им. Мейерхольда "Зарница" режиссер Юрий Квятковский.

Новый спектакль заявлен как продолжение поэтических опытов постановщика в спектакле "Сван", созданном на этой же площадке три года назад. Команда та же - снова пьеса Андрея Родионова и Екатерины Троепольской, снова задействованы участники Мастерской Брусникина, снова действие происходит в стране, законодательно запретившей разговаривать прозой. В "Зарнице" запрещены и однополые отношения, каждый, почувствовавший нелегальное влечение, отправится в спецлечебницу пожизненно. Оба запрета растут из одного корня - наследникам языка Пушкина стыдно не говорить стихами, пусть и дурными акцентными, а убийца Пушкина Дантес был нетрадиционной ориентации. Логика? Еще какая.

Для дополнительного эффекта воспитание включает в себя игру "Зарница" - здесь важно не столько бегать и прятаться в лесу, сколько уметь отвечать на вопросы о советских героях. Девочка Яра уговаривает своего брата-близнеца переодеться и от ее имени сдать экзамен (разнополые близнецы - первый привет Шекспиру). Ярослав соглашается, не зная, что за ним следом в лес тайком отправилась влюбленная в него одноклассница Маруся. За подростковыми драмами наблюдают лесные духи, которые вмешиваются, желая помочь, и еще сильнее все запутывают (тут прямая отсылка к шекспировскому "Сну в летнюю ночь”). Сбрызнув пыльцой глаза спящей Яре, одетой мальчиком, духи заставляют ее по пробуждении влюбиться в Марусю. В складывающийся было треугольник клином врезается четвертый персонаж - Олег, непреклонно преследующий Яру и знать ничего не желающий о дурацких чарах.

Дети бегают по лесу - Олег за Ярой, Яра за Марусей, Маруся за Яриком, Ярику никто не нужен и все бесят. Горькая ирония в том, что лес, по которому они бегают - это бетонный вольер, где вместо деревьев - обрезки труб, поставленные стоймя. В этом расчерченным и ограниченном мертвом пространстве, сочиненном художницей Полиной Бархиной, за подростками двойной пригляд - кроме духов, за ними пристально следит "православная полиция” в лице Золотого Ангела - крепкого мужика в бронежилете поверх камуфляжной ризы. Этот представитель власти отлично умеет манипулировать школьниками в личных целях, запугивая молодежь, пуская их по следу лесных духов, которые и есть его истинная цель. Дети легко ведутся на угрозы, сдают всех, кого видели, послушно идут добывать волшебный напиток. Их куда больше занимает то, что происходит между ними и в душе каждого. Самый четко выписанный и сыгранный персонаж - Олег (Родион Долгирев), самоуверенный будущий карьерист, кроме собственной цели не видящий вокруг ничего; но цель его - любовь, и это усложняет его образ. Самая живая и трогательная сцена - как две девочки, ясно понимая невольность влечения одной к другой, решаются поговорить, узнать друг друга по-человечески и попытаться подружиться - вопреки навязанному и пугающему безответному чувству, вопреки всей разности между ними - нежной, поэтической, задумчивой Марусей (Мария Лапшина) и уверенной и сильной Ярой (Тасо Плетнер), понимающей, что она действительно пара скорее Олегу, чем Марусе.

Мир бесполезно бетонировать - в нем неистребимы вечные духи ручьев, деревьев и ветра, в чьем присутствии мертвые пеньки вдруг пускают тонкие стрелы синих лучей, поляны дрожат красными огоньками, а неведомые голоса поют все громче, создавая высокую турбулентность. Визуальную и звуковую среду спектакля создал Алексей Наджаров, а причудливую партитуру исполнили актеры Театра музыки и поэзии Елены Камбуровой.

Лермонтовский "Демон”, прозвучав в начале спектакля, в конце его воплощается - Золотой Ангел оказывается упавшим с неба духом Зарницей, таким же, как его лесные собратья, с которыми он ведет войну. Пережив круженье сердец и плутанье по грозовому лесу, молодежь открывает в себе потенциал рок-звезд и создает группу, которую питает своей энергией рассыпавшийся Золотой Ангел. Энергия бывшей православной полиции, зажигающая рок-концерт - это подозрительный коктейль, который недаром вызывает молчаливое финальное противостояние смешных и всесильных вечных духов. Томная Журчунья, простодушный жизнелюб Ветродуй и недотепа-леший Лось застывают лицом к лицу с молодежью, успешно монетизировавшей свой опыт поиска и протеста. Спектакль на сказочный сюжет, да еще и в стихах, напоминавший панк-елку для старшеклассников, оканчивается вопросительной паузой.