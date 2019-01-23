В Греции задержали партию возбуждающих таблеток для террористов

Греческие следователи обнаружили на одном из судов в порту Пирея свинцовый контейнер с пятью миллионами таблеток Каптагон, которые оказывают возбуждающее действие. Тайный груз следовал на Ближний Восток в адрес террористов ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ"), полагают правоохранители.

По данным газеты Kathimerini, операция спецслужб была проведена в начале января, однако о ней стали известно только сейчас. Таблетки были спрятаны в свинцовые пластины, каждая из которых содержала десять тысяч штук. В проведении расследования и захвате наркотиков оказали содействие турецкие и хорватские партнеры, озвучил представитель греческой полиции.

Напомним, это уже не первый случай использования портов Греции для доставки наркотиков в горячие точки. В начале декабря была захвачена рекордная партия Каптагона в количестве 25 миллионов таблеток.

