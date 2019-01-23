Новости

Путин заявил о гарантиях безопасности россиянам в Турции 21:41
Беларусь готовится к годовщине освобождения от гитлеровских захватчиков 21:35
В Самаре произошел повторный прорыв на теплотрассе 21:35
Афонские монахи осуждают политику Константинопольского патриарха 21:25
Путин оценил усилия Анкары по стабилизации ситуации в Идлибе 21:24
МИД РФ потребовал от Израиля прекратить авиаудары по Сирии 21:23
Астрономы зафиксировали неизвестную вспышку на "кровавой" Луне 21:20
Тарасова и Морозов идут вторыми после короткой программы на ЧЕ 21:19
Путин обсудил с Эрдоганом дату запуска "Турецкого потока" 21:16
В Южной Корее впервые арестован бывший глава Верховного суда 21:13
Путин: Вывод войск США из Сирии станет позитивным шагом 21:11
Прокуратура зафиксировала снижение преступности в Ростовской области 21:09
В ДНР взяли в плен украинского диверсанта 20:52
В США признал себя виновным расист, зарубивший мечом афроамериканца 20:38
В армию не берут 135 тысяч призывников из-за ожирения 20:12
Болгария лишила гражданства сооснователя Yota Сергея Адоньева 19:48
Boeing успешно провел испытания летающего "электрокара" 19:46
Меркель раскритиковала Британию за Brexit 19:41
Скончался Пулитцеровский лауреат писатель Рассел Бейкер 19:37
Цены на яйца за неделю снизились 19:08
До минус 28 градусов похолодает к концу недели в центре России 19:07
В Крыму суд арестовал участника украинского вооруженного батальона 18:50
Московский омбудсмен посетила арестованных украинских моряков 18:37
Самодурова: буду и дальше доказывать, что достойна высоких оценок 18:34
Avito обвинил Auto.ru в краже объявлений 18:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как остаться востребованным на рынке труда
Как остаться востребованным на рынке труда
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
24 января в "РГ" пройдет конференция о страховании жилья от ЧС
24 января в "РГ" пройдет конференция о страховании жилья от ЧС
23.01.2019 21:13
Рубрика: В мире

В Южной Корее впервые арестован бывший глава Верховного суда

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

Южнокорейская борьба с коррупцией открыла новую страницу своей истории. Впервые выдан ордер на арест бывшего главы высшего судебного органа - экс-председателя Верховного суда 71-летнего Ян Сын Тхэ, которого обвиняют в многочисленных злоупотреблениях властью и оказании воздействия на следствие.

Посадить бывшего президента в тюрьму для Южной Кореи уже не новость, а скорее даже правило. Но ранее считалось, что судьи очень не любят "сажать своих", то есть коллег по работе - хоть бывших, хоть действующих судей. Это правило было нарушено сегодня и сразу на "высшем судейском уровне".

Выслушав доводы обвинения и защиты, суд Сеула по Центральном округу в итоге согласился с обвинителями и выдал ордер на арест 71-летнего Ян Сын Тхэ. Тот был взят под стражу в зале суда.

Фото: Олег Кирьянов/ РГ
Южная Корея серьезно увеличит расходы на военные нужды

Ян Сын Тхэ в течение шести лет с 2011 по 2017 гг. возглавлял высшую судебную инстанцию Кореи - Верховный суд. Яна обвиняют в целой серии преступлений, но главные из них - злоупотребление служебным положением и оказание воздействия на решения судов по ряду громких дел, которые так или иначе были важны для бывшего правительства страны во главе с президентом Пак Кын Хе. Ян, по версии обвинения, добивался нужных правящему лагерю вердиктов, а в обмен получал разные привилегии, включая поддержку своему главному проекту по созданию отдельного Апелляционного суда. У прокуратуры теперь есть 20 дней для того, чтобы завершить расследование и потребовать наказания бывшему главе Верхового суда Кореи.

Сам Ян, который конечно же не желает таким бесславным образом завершать свою более чем 40-летнюю судебную карьеру, категорически отвергает все обвинения, говоря, что не знал о тех или иных делах и не имел возможности в них вмешиваться. Однако на этот раз судьи сочли, что существующих подозрений и доказательств достаточно как минимум для ареста, а на свободе Ян Сын Тхэ может уничтожить важные улики или попытается оказать давление на свидетелей.

В то же время суд в очередной раз отклонил запрос на выдачу ордера на арест бывшего главы Администрации национальных судов 62-летнего Пак Бён Дэ. Обвинение считает, что Пак, который возглавлял Администрацию в 2014-2016 гг., был замешан в серии незаконных сделок и махинаций по важным судебным делам. Однако доводы стороны обвинения не были сочтены достаточными для ареста.

В мире Восточная Азия Южная Корея
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Трамп признал лидера оппозиции Венесуэлы временным президентом
Минобороны показало ракету 9М729, которая так не устраивает США
СК проверит сообщение о голодных обмороках в кузбасских школах
ФСБ показала видео задержания боевика украинского батальона в Крыму
Обвиняемый в угоне самолета заявил о причастности к терактам 11 сентября