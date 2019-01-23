В Южной Корее впервые арестован бывший глава Верховного суда

Южнокорейская борьба с коррупцией открыла новую страницу своей истории. Впервые выдан ордер на арест бывшего главы высшего судебного органа - экс-председателя Верховного суда 71-летнего Ян Сын Тхэ, которого обвиняют в многочисленных злоупотреблениях властью и оказании воздействия на следствие.

Посадить бывшего президента в тюрьму для Южной Кореи уже не новость, а скорее даже правило. Но ранее считалось, что судьи очень не любят "сажать своих", то есть коллег по работе - хоть бывших, хоть действующих судей. Это правило было нарушено сегодня и сразу на "высшем судейском уровне".

Выслушав доводы обвинения и защиты, суд Сеула по Центральном округу в итоге согласился с обвинителями и выдал ордер на арест 71-летнего Ян Сын Тхэ. Тот был взят под стражу в зале суда.

Ян Сын Тхэ в течение шести лет с 2011 по 2017 гг. возглавлял высшую судебную инстанцию Кореи - Верховный суд. Яна обвиняют в целой серии преступлений, но главные из них - злоупотребление служебным положением и оказание воздействия на решения судов по ряду громких дел, которые так или иначе были важны для бывшего правительства страны во главе с президентом Пак Кын Хе. Ян, по версии обвинения, добивался нужных правящему лагерю вердиктов, а в обмен получал разные привилегии, включая поддержку своему главному проекту по созданию отдельного Апелляционного суда. У прокуратуры теперь есть 20 дней для того, чтобы завершить расследование и потребовать наказания бывшему главе Верхового суда Кореи.

Сам Ян, который конечно же не желает таким бесславным образом завершать свою более чем 40-летнюю судебную карьеру, категорически отвергает все обвинения, говоря, что не знал о тех или иных делах и не имел возможности в них вмешиваться. Однако на этот раз судьи сочли, что существующих подозрений и доказательств достаточно как минимум для ареста, а на свободе Ян Сын Тхэ может уничтожить важные улики или попытается оказать давление на свидетелей.

В то же время суд в очередной раз отклонил запрос на выдачу ордера на арест бывшего главы Администрации национальных судов 62-летнего Пак Бён Дэ. Обвинение считает, что Пак, который возглавлял Администрацию в 2014-2016 гг., был замешан в серии незаконных сделок и махинаций по важным судебным делам. Однако доводы стороны обвинения не были сочтены достаточными для ареста.