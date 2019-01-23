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23.01.2019 14:29
Рубрика: В мире

В Казахстане предложили переименовать страну

Текст: Марина Алешина

В нижней палате парламента Казахстана выступили с инициативой о переименовании республики. Она исходит от депутата партии "Ак жол", позиционирующей себя как демократическая, лидера ее фракции в мажилисе Азата Перуашева, обратившегося напрямую к премьер-министру страны Бакытжану Сагинтаеву.

Фото: Юрий Зубко/ РГ
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По мнению Перуашева, которого цитирует портал Tengrinews.kz, к 100-летию республики, которое будет отмечаться в 2020 году, необходимо наряду с нынешним официальным наименованием государства - Казахстан, ввести в оборот название "Казахская республика". Тем самым предполагается на государственном уровне признать "роль народа, который ее создал". При этом депутат апеллирует к опыту советского интернационального государства, в рамках которого с февраля по декабрь 1936 года существовала Казахская (с июня 1925-го по февраль 1936 года - Казакская) Автономная Социалистическая Советская Республика, а затем вплоть до распада СССР Казахская Советская Социалистическая республика. "Нужно называть вещи своими именами: черное - черным, белое - белым, а казахов - казахами", - считает Перуашев.

Напомним также, что в октябре 2017 года в стране начался переход с кириллицы на латиницу в рамках "модернизации и развития казахского языка, культуры и экономики".

В мире экс-СССР Казахстан
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