В Киргизии убит нарушитель границы, пытавшийся угнать скот в Казахстан

Пограничники Киргизии застрелили нарушителя, пытавшегося с сообщниками перегнать скот в Казахстан. Инцидент, закончившийся гибелью мужчины, произошел сегодня в Манасском районе Таласской области.

Как сообщают в отделе по связям с общественностью и СМИ погранслужбы Киргизии, трое неизвестных осуществляли незаконный перегон в Казахстан небольшого табуна лошадей в 10-15 голов. Наряд пытался задержать нарушителей, но они оказали сопротивление.

Остановить злоумышленников не удалось и после предупредительных выстрелов вверх. Против пограничников применили холодное оружие. Военные были вынуждены открыть огонь в сторону нарушителей, в результате чего один из них получил ранение и скончался во время оказания первой медицинской помощи. Его сообщникам удалось скрыться на территории Казахстана. Их ищут.

По данным из разных источников, незаконный перегон животных через киргизско-казахскую границу еще какое-то время назад был нередким явлением. Группы скотокрадов пользовались тем, что некоторые из ее участков долгое время оставались открытыми, и уводили у местных жителей десятки голов овец, коров или лошадей. Позже - с усилением режима охраны границы обеими сторонами - подобное стало происходить гораздо реже.