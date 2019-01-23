Видео: В РФ прошла масштабная спецоперация против нелегальных оружейников

ФСБ России во взаимодействии с МВД и Росгвардией провела масштабную операцию по пресечению нелегального оборота оружия сразу в 32 регионах страны. Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ, итогом спецоперации стало задержание 86 нелегальных оружейников, которые занимались восстановлением боевых свойств гражданских образцов оружия, а также изготовлением боеприпасов в подпольных мастерских. Оружие и боеприпасы они сбывали в различных российских регионах.

В результате обысков по адресам проживания нелегальных оружейников из незаконного оборота изъят внушительный арсенал. В том числе 197 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, среди которых 18 автоматов, 126 пистолетов и револьверов, 16 пистолетов-пулеметов, 38 карабинов и винтовок.

Кроме того был обнаружен реактивный огнемет "РПО-А "Шмель", 2 ручных противотанковых гранатомета "РПГ-26" и 11 ручных осколочных гранат. А еще у подпольных мастеров хранилось 33 кг взрывчатых веществ - порох и тротил, 88 электродетонаторов, около 300 основных частей к оружию, более 10000 патронов различного калибра и свыше 9000 комплектующих для их изготовления.

Судя по кадрам оперативного видео, большая часть оружия хранилась в обычных квартирах. Например, видно как сотрудники спецслужб извлекают спрятанные автоматы из комнатного дивана. Что касается самого арсенала, то он состоял как из раритетных образцов времен Гражданской и Великой Отечественной войны, так и современных автоматов Калашникова и пистолетов Макарова.

В целом, по данным ЦОС ФСБ, была прекращена деятельность 9 подпольных мастерских по модернизации оружия и производству боеприпасов.

Как отметили в спецслужбе, по результатам экспертиз изъятого вооружения следственными подразделениями ФСБ России и МВД России будут приняты решения о возбуждении уголовных дел по статьям УК РФ о незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ, а также незаконном изготовлении оружия.