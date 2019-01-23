Новости

В армию не берут 135 тысяч призывников из-за ожирения 20:12
Болгария лишила гражданства сооснователя Yota Сергея Адоньева 19:48
Boeing успешно провел испытания летающего "электрокара" 19:46
Меркель раскритиковала Британию за Brexit 19:41
Скончался Пулитцеровский лауреат писатель Рассел Бейкер 19:37
Цены на яйца за неделю снизились 19:08
До минус 28 градусов похолодает к концу недели в центре России 19:07
В Крыму суд арестовал участника украинского вооруженного батальона 18:50
Московский омбудсмен посетила арестованных украинских моряков 18:37
Самодурова: буду и дальше доказывать, что достойна высоких оценок 18:34
Avito обвинил Auto.ru в краже объявлений 18:25
Путин выразил соболезнования в связи с гибелью турецких моряков в Черном море 18:21
Молодого Тони Сопрано в приквеле "Сопрано" сыграет сын Гандольфини 18:15
Появились новые фото со съемок сериала "Зулейха открывает глаза" 18:15
СК назвал причину обыска в полиции Чехова 18:14
Турция реанимирует американские танки M60 18:14
В Петербурге диспетчера обвинили в гибели людей при прорыве труб 18:07
МИД: Нидерланды могут пытаться скрыть данные по делу малайзийского Boeing 17:57
Поздняков: ОКР приветствует решение исполкома ВАДА 17:56
В Египте полностью восстановили "проклятую" гробницу Тутанхамона 17:47
Обвиняемый в угоне самолета заявил о причастности к терактам 11 сентября 17:41
МЧС показало видео горящих в Черном море судов 17:37
Блокадникам из Подмосковья выплатят по 10 тысяч рублей 17:35
Минск готов помочь в модернизации инфраструктуры Новосибирска 17:20
В Карелию придут аномальные морозы 17:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как остаться востребованным на рынке труда
Как остаться востребованным на рынке труда
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
24 января в "РГ" пройдет конференция о страховании жилья от ЧС
24 января в "РГ" пройдет конференция о страховании жилья от ЧС
23.01.2019 19:12
Рубрика: Происшествия

Шпионский гаджет в море

Осужден гражданин, пытавшийся следить за пограничниками
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 14(7772)
Впервые в России вынесен приговор за незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну, с помощью технических средств для негласного получения информации.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по Камчатскому краю, суд Петропавловска-Камчатского приговорил к трем годам и четырем месяцам условно местного жителя, который разработал схему слежения при помощи трекеров за передвижением пограничных сторожевых кораблей.

Фото: Depositphotos.com
Верховный суд разъяснил правила использования шпионской техники

"Обвиняемый планировал отслеживать маршруты пограничных кораблей", - сообщили в спецслужбе.

По данным Следственного комитета, в марте 2016 года 56-летний подозреваемый обратился к посреднику, который уже был судим за подобную попытку, и попросил найти сотрудника Погрануправления, который бы за взятку организовал получение информации о маршруте пограничного сторожевого корабля, а также патрульных судов. Эти данные он собирался продавать судам, которые занимались браконьерским промыслом. Сотрудник Погранслужбы за размещение аппаратуры слежения на пограничных кораблях должен был получить 1000 долларов и еще по 100 долларов за каждый день работы этих устройств. Позже посредник получил от подозреваемого трекеры слежения и передал действовавшему под контролем оперативников ФСБ сотруднику Погрануправления по Восточному арктическому району. Получив сведения о размещении специальной аппаратуры на одном из пограничных кораблей, а также об открытии сотрудником ФСБ банковского счета, подозреваемый лично перевел на указанный счет 1 тысячу долларов. После этого его задержали. Учитывая чистосердечное признание и сделку со следствием, ему дали условный срок.

Происшествия Правосудие Суд
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минобороны показало ракету 9М729, которая так не устраивает США
ФСБ показала видео задержания боевика украинского батальона в Крыму
МИД: Нидерланды могут пытаться скрыть данные по делу малайзийского Boeing
СК проверит сообщение о голодных обмороках в кузбасских школах
Названы крупнейшие регионы-должники за газ