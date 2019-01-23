Впервые в России вынесен приговор за незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну, с помощью технических средств для негласного получения информации.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по Камчатскому краю, суд Петропавловска-Камчатского приговорил к трем годам и четырем месяцам условно местного жителя, который разработал схему слежения при помощи трекеров за передвижением пограничных сторожевых кораблей.

"Обвиняемый планировал отслеживать маршруты пограничных кораблей", - сообщили в спецслужбе.

По данным Следственного комитета, в марте 2016 года 56-летний подозреваемый обратился к посреднику, который уже был судим за подобную попытку, и попросил найти сотрудника Погрануправления, который бы за взятку организовал получение информации о маршруте пограничного сторожевого корабля, а также патрульных судов. Эти данные он собирался продавать судам, которые занимались браконьерским промыслом. Сотрудник Погранслужбы за размещение аппаратуры слежения на пограничных кораблях должен был получить 1000 долларов и еще по 100 долларов за каждый день работы этих устройств. Позже посредник получил от подозреваемого трекеры слежения и передал действовавшему под контролем оперативников ФСБ сотруднику Погрануправления по Восточному арктическому району. Получив сведения о размещении специальной аппаратуры на одном из пограничных кораблей, а также об открытии сотрудником ФСБ банковского счета, подозреваемый лично перевел на указанный счет 1 тысячу долларов. После этого его задержали. Учитывая чистосердечное признание и сделку со следствием, ему дали условный срок.