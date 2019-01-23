Необычный поэтический конкурс стартовал в Союзном государстве

Организаторами творческого состязания, стартовавшего 18 января, выступили Постоянный Комитет Союзного государства, Белорусское телеграфное агентство, Институт мировой литературы им. А.М. Горького РАН, Государственный музей истории белорусской литературы и Союз писателей Беларуси.

Идею конкурса на лучший литературный перевод с русского на белорусский язык ранее неизвестного стихотворения Максима Богдановича предложил Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота, когда стало известно об уникальной находке, совершенной исследователями в архивах поэта.

Творческое наследие Максима Богдановича, знаменитого белорусского поэта, жившего в начале XX века, казалось, было досконально изучено литературоведами. Ведь этот поэт, публицист, переводчик является классиком белорусской литературы, одним из тех, под чьим влиянием рождался современный белорусский язык. Однако в прошлом году заместитель директора ИМЛИ, заведующая отделом рукописей Института Дарья Московская при работе в архиве наткнулась на, как считалось, бесследно пропавшую тетрадь, склеенную вручную из нескольких листков и датированную 1913-1914 годами, в то время молодому поэту было 22-23 года. В тетради обнаружилось небольшое стихотворение, о существовании которого никто ранее не знал, написанное рукой Богдановича. Маленький шедевр "Дистихи" сам поэт пометил как "перевод на русский". Вряд ли когда-либо мир узнает, с какого оригинала был этот перевод выполнен. Но зато каждый, кому оказались близки эти поэтические строки, может участвовать в конкурсе, заявки на который уже принимаются агентством БЕЛТА.

Ирина Акулович, генеральный директор Белорусского телеграфного агентства, рассказала, что целью конкурса является укрепление культурных связей, межнационального мира, согласия, а также поддержка и популяризация белорусской национальной литературы, языка, привлечение внимания к творчеству Максима Богдановича.

Творчество Максима Богдановича знают и ценят в России. В Ярославле, где почти восемь лет прожил поэт, создан его мемориальный дом-музей

"Кроме того, это хорошая возможность поддержать талантливых переводчиков и литераторов, - добавила она. - Это даст дополнительный стимул для развития литературного творчества и культурной жизни".

К участию допускаются все желающие старше 16 лет, независимо от национальности и гражданства.

В жюри конкурса - 9 человек. Среди них - литературовед Дарья Московская, поэтесса, переводчица Любовь Турбина, заведующий филиалом "Литературный музей Максима Богдановича" Государственного музея истории белорусской литературы, историк, поэт Михаил Барановский и другие выдающиеся деятели культуры и искусства наших двух стран. Председателем жюри является Ирина Акулович.

Оцениваться работы будут по многим критериям, например, таким, как полнота перевода, отсутствие фактических ошибок, произвольных сокращений оригинального текста, сохранение жанрово-стилистического своеобразия произведения.

Прием работ на конкурс продлится до 18 марта 2019 года. Присылать их можно как по почте, так и в электронном виде. Опубликование результатов конкурса запланировано на 28 марта. А церемония награждения победителей пройдет в Минске в День единения народов Беларуси и России, 2 апреля.

В конкурсе определят троих победителей, а кроме того, будет еще и четвертый, поощрительный приз. Наградой победителям станут коллекции книг, могущие составить гордость любой домашней библиотеки. В частности, среди призов - вышедшее в издательстве "Художественная литература" при содействии Постоянного Комитета Союзного государства издание - "М. Горький и А. Богданович: дружба, рожденная на берегах Волги". Книга построена на документальном материале - переписке, фотографиях из архивов ИМЛИ им. А.М. Горького РАН и Литературного музея Максима Богдановича.

Конкурс представляет собой часть долгосрочного гуманитарного проекта Постоянного Комитета Союзного государства "Горький и Богдановичи".

Так выглядит найденный в архиве лист с неизвестным ранее двустишием Максима Богдановича.

Дословно

Максим Богданович, "Дистихи"

Правда, и черные дни сплеталися с ясными днями,

Но далеко уж они в прошлое все отошли.

Всех я теперь их люблю, - ведь издали кажется сердцу,

Словно узорная чернь по серебру пролегла.

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