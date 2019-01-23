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23.01.2019 22:41
Рубрика: В мире

В Вашингтоне госслужашие провели акцию протеста против шатдауна

В Вашингтоне федеральные служащие устроили акцию протеста против шатдауна, передает РИА Новости.

Фото: iStock
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Фото: instagram / georgewbush
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В акции приняли участие не менее трехсот человек. Они собрались на первом этаже одного из офисных зданий сената США рядом с Капитолием и простояли в гробовой тишине ровно 32 минуты (32 дня назад была прекращена работа федерального правительства США).

В руках они держали пустые пластиковые тарелки с лозунгами: "Хватит держать федеральных служащих в заложниках", "Нет стене и шатдауну. Закройте стену, откройте правительство!", "Делайте вашу работу, чтобы мы могли делать свою", "Это вы, республиканцы, за это отвечаете".

Порядок во время акции охраняли несколько десятков полицейских, но никаких нарушений зафиксировано не было.

В мире США
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