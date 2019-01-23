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23.01.2019 09:18
Рубрика: Экономика

Владельцам электроплит могут отменить льготы на электричество

Текст: Роман Маркелов

Стали известны параметры предлагаемых Минэкономразвития соцнорм потребления электричества для населения. В частности, к 2033 году должны быть отменены льготы на электричество для владельцев электроплит и сельского населения, пишет "Коммерсант".

23 января предложения Минэкономразвития обсудят на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака, подтвердил "РГ" представитель аппарата Козака. На совещании будет присутствовать представитель Минэнерго, добавили в ведомстве.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Как сообщил "Коммерсанту" источник, знакомый с новым проектом соцнорм, тарифы на электричество для населения согласно им предлагается дифференцировать. Так, потребление до 300 кВт•ч в месяц будет оплачиваться по нынешнему тарифу (базовый вариант), больше 300 кВт•ч - по повышенному, больше 500 кВт•ч - по экономически обоснованному. Потребление фиксируется не на человека, а на лицевой счет.

При этом некоторые регионы могут получить повышенный порог тарифов - до 500 кВт•ч и 700 кВт•ч. На льготы смогут рассчитывать и потребители, не подключенные к общим сетям теплоснабжения (их пороги составят 3300 кВт•ч и 3500 кВт•ч в месяц, а также 3500 кВт•ч и 3700 кВт•ч в некоторых регионах).

Одновременно проект по введению соцнорм потребления предлагает с 2020 до 2033 года постепенно сократить льготы для жителей городов и сельского населения, пользующихся электрическими плитами. Речь идет об отмене для них установленного коэффициента 0,7, разницу по которому сейчас оплачивают крупные потребители.

Экономика Отрасли Энергетика Экономика ЖКХ Правительство Минэкономразвития Правительство Минэнерго Регулирование энерготарифов
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