Владельцам электроплит могут отменить льготы на электричество

Стали известны параметры предлагаемых Минэкономразвития соцнорм потребления электричества для населения. В частности, к 2033 году должны быть отменены льготы на электричество для владельцев электроплит и сельского населения, пишет "Коммерсант".

23 января предложения Минэкономразвития обсудят на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака, подтвердил "РГ" представитель аппарата Козака. На совещании будет присутствовать представитель Минэнерго, добавили в ведомстве.

Как сообщил "Коммерсанту" источник, знакомый с новым проектом соцнорм, тарифы на электричество для населения согласно им предлагается дифференцировать. Так, потребление до 300 кВт•ч в месяц будет оплачиваться по нынешнему тарифу (базовый вариант), больше 300 кВт•ч - по повышенному, больше 500 кВт•ч - по экономически обоснованному. Потребление фиксируется не на человека, а на лицевой счет.

При этом некоторые регионы могут получить повышенный порог тарифов - до 500 кВт•ч и 700 кВт•ч. На льготы смогут рассчитывать и потребители, не подключенные к общим сетям теплоснабжения (их пороги составят 3300 кВт•ч и 3500 кВт•ч в месяц, а также 3500 кВт•ч и 3700 кВт•ч в некоторых регионах).

Одновременно проект по введению соцнорм потребления предлагает с 2020 до 2033 года постепенно сократить льготы для жителей городов и сельского населения, пользующихся электрическими плитами. Речь идет об отмене для них установленного коэффициента 0,7, разницу по которому сейчас оплачивают крупные потребители.