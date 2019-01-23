Никто не будет спорить, что все современные телефоны - весьма дорогое удовольствие. Поэтому приобретение за немалые деньги новенького смартфона можно смело считать событием в жизни его хозяина. А если вместо радости у обладателя телефона возникнут проблемы, связанные с тем, что покупка непригодна к эксплуатации? Как правильно разрешить подобный спор, Верховный суд разъяснил своим коллегам. Но и простым гражданам будет полезно узнать, как действовать, если дорогая покупка принесла одни проблемы.

Эта история началась в районном суде Саратова, а закончилась в Москве, в Верховном суде РФ.

Итак, в районный суд поступил иск от гражданина, купившего смартфон за 59 990 рублей. В иске было сказано, что аппарат нерабочий, поэтому гражданин попросил суд обязать ответчика вернуть ему деньги за товар, штраф, убытки и компенсировать моральный ущерб. Ответчиком покупатель назвал фирму-импортера, которая завезла аппараты в страну.

В суде гражданин рассказал, что купил в магазине телефон, импортером которого была некая фирма. Дома выяснилось, что телефон банально не включается. Истец обратился к ответчику с претензией и попросил вернуть ему деньги. Но безрезультатно. Тогда гражданин отправился в суд. Там судья стороны выслушал и иск удовлетворил. Но частично. Всю сумму за телефон вернуть обязал полностью, а неустойки, убытки и прочие расходы сильно сократил. Саратовский областной суд районных коллег поддержал.

В Верховный суд РФ пошла проигравшая фирма-импортер. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда дело изучила и все саратовские решения отменила, заявив, что спор суды рассмотрели неправильно.

Вот как рассуждал Верховный суд. Из материалов дела видно, что гражданин купил смартфон в магазине, а его импортером была фирма, которая и стала ответчиком. Но смартфон так и не заработал, поэтому покупатель написал претензию с требованием вернуть потраченные деньги. Импортер предложил покупателю "предоставить смартфон для проверки качества". Представитель покупателя товар "предоставила, но передать его для проверки качества отказалась". На этом взаимодействия покупателя и импортера закончились.

Покупатель отправился в суд и там победил. Районный суд увидел, что товар имеет "существенный недостаток, препятствующий его эксплуатации", и решил , что покупатель вправе требовать от импортера потраченные деньги. Областной суд поддержал это решение. А вот Верховный суд - нет.

Доказывать, почему она встала на сторону импортера, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ начала с главного в таких ситуациях Закона - "О защите прав потребителей".

В этом законе (статья 18) сказано, что если потребитель обнаружил в товаре недостатки и они не были оговорены продавцом, то он по своему выбору может предъявить претензии либо продавцу, либо импортеру, либо изготовителю. И потребовать "незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление третьим лицом".

Но у покупателя есть право вместо этих требований возвратить продавцу или импортеру товар ненадлежащего качества и потребовать возврата денег.

По тому же Закону "О защите прав потребителей" продавец, импортер, уполномоченный и прочие просто обязаны принять неисправный товар у потребителя "и в случае необходимости провести проверку". Потребитель имеет право в проверке качества товара участвовать.

Если возникнет спор о причинах возникновения недостатков, все перечисленные в законе (продавец, импортер, изготовитель и др.) обязаны провести экспертизу товара за свой счет.

В этом законе (статьи 20-22) прописаны сроки для проведения экспертизы. Потребитель вправе присутствовать при экспертизе. И если он не согласен с результатами экспертизы, то оспорить ее выводы в суде.

Во что превратилась батарея телефона одного из сотрудников "Российской газеты". Фото: "РГ"

Еще Верховный суд напомнил про Перечень технически сложных товаров. Такой Перечень утверждается постановлением правительства. Смартфоны - из этого списка.

Вывод Верховного суда после всех перечисленных норм права такой.

Местным судам для правильного решения спора надо было установить, предпринимались ли покупателем "действия по возврату товара, имеющего недостатки", импортеру, чтобы он провел экспертизу и добровольно возвратил гражданину деньги. Еще суд на месте должен был выяснить, разъяснялись ли потребителю порядок возврата импортеру и порядок организации приемки такого товара у потребителя.

По мнению Верховного суда РФ, областной суд, когда согласился с районными коллегами, "не разрешил вопрос о том, имелась ли у ответчика возможность для выявления характера недостатков проданной продукции и добровольного исполнения требований потребителя".

По закону, подчеркнула высокая инстанция, продавец или импортер отвечает за недостатки товара, если не докажет, что они появились после передачи его покупателю и по вине покупателя. Если покупатель нарушал правила хранения или эксплуатации товара.

Закон "О защите прав потребителя" говорит, что деньги за негодный товар возвращают в течение десяти дней со дня предъявления такого требования.

Верховный суд в своем разъяснении обратил внимание на выступление представителя импортера в районном суде. Тот объяснял, что невозможно было добровольно удовлетворить требования покупателя, потому как он "уклонялся" от возврата технически сложного товара для проверки. А это не дало возможности импортеру убедиться, что покупатель прав и его требования обоснованны. Об этом импортер говорил и в областном суде.

На эти цитаты Верховный суд отреагировал так: по Гражданскому кодексу (статья 198) местные суды не установили, была ли у покупателя возможность возврата бракованного товара импортеру и была ли у покупателя возможность добросовестно это право реализовать. По мнению высокой инстанции, эти обстоятельства являются существенными для решения вопроса.

И еще одну деталь подчеркнул Верховный суд: требования по возврату импортеру неработающего смартфона сторонами спора не заявлялись.

В общем, Верховный суд велел этот спор пересмотреть.